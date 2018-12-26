CHP'li Tanal'dan "O konu kapanmıştır" diyen TBMM Başkanı Yıldırım'a: İkinci bir vaka yaşanmasın

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adaylığının açıklanması beklenen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “İstifa tartışmaları benim dışımda. O konu kapanmıştır diye düşünüyorum" dedi. Yıldırım'ın bu sözleri siyasette tepkilere neden olurken CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın istifaya gerek yok sözlerinin hukuk dışı olduğunu belirtti. Tanal, “İstifa tartışmaları benim dışımda” diyen Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a, “Bu açıklamasıyla Anayasayı tanımadığını mı söylemek istiyor, rafa kaldırdığını mı söylemek istiyor, Anayasa’da yerini bulan hukuk devleti ifadesi yerine cumhurbaşkanının ağzından çıkanı hüküm mü kabul ediyor” diyerek tepki gösterdi.

“Partili Cumhurbaşkanlığını vakasından sonra ikinci bir partili Meclis Başkanı vakası yaşanmamalıdır” açıklamasını yapan Tanal, Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Başkanlığı’na aday gösterildiği andan itibaren, istifa etmediği her saniyenin anayasayı ihlal anlamına geldiğini belirterek, mevcut göreviyle seçim çalışması yürütmeyeceğine dikkati çekti.

Tanal, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıklaması beklenen Meclis Başkanı Yıldırım’ın açıklamasıyla ilgili T24’ün sorusuna şu değerlendirmeleri yaptı:

“Anayasaya aykırı bir adaylık süreci yürütemez”

“Meclis Başkanlık Divanı hem fonksiyonel olarak yasama görevlerinin yerine getirilmesinde hem de yönetsel yapının işleyişinde son derece önemli görev ve yetkilere sahiptir. Anayasa ve İçtüzük Meclis Başkanının siyasal yaşamımızdaki önemi nedeniyle görev ve sorumluluklarını düzenlemektedir. Bu görevlerin yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanılmasında divanın tarafsızlığı öne çıkmaktadır. Anayasamızın Başkanlık Divanı başlıklı 94. Maddesinin son fıkrasına göre, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar.

Binali Yıldırım’ın, İstanbul Büyükşehir Başkanlığı’na aday gösterildiği andan itibaren, istifa etmediği her saniye Anayasayı ihlal etmektedir. Meclis Başkanı, tarafsızlığını koruması gereken bir kurumdur. Yine Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü başlıklı Anayasa 11. Maddeye göre ‘Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Anayasanın 11. Maddesi herkesi olduğu gibi Binali Yıldırım’ı da bağlamaktadır ve Anayasaya aykırı bir adaylık süreci yürütemez.

TBMM İç Tüzüğüne göre, Meclis Başkanlığı Divanı’nda her partiden temsilcilerin yer almasının nedeni eşitliği ve tarafsızlığı sağlamaktır. Binali Yıldırım, Meclis Başkanı adı ile başkanlık forsu ile TBMM amblemi ile makam aracı ile seçim çalışması yürütemez. Gidemediği mitinglere de Başkanvekillerini mi gönderecek? Kısacası parlamento hukukuna göre Meclis Başkanının en büyük sorumluluğu, görevlerini tarafsızlık içerisinde yerine getirmeleridir. Meclis Başkanı, herhangi bir partinin mutlak sözcüsü veya temsilcisi değil, tarafsızlığını koruyabilecek bir bünyede çalışıyor olması gerekmektedir. Partili Cumhurbaşkanlığını vakasından sonra ikinci bir partili Meclis Başkanı vakası yaşanmamalıdır.”

Meclis Başkanı, istifasıyla ilgili ‘benim dışımdadır’ sözleriyle anayasayı tanımadığını mı söylemek istiyor, rafa kaldırdığını mı söylemek istiyor. Anayasa’nın 2. Maddesinde yerini bulan hukuk devleti ifadesi yerine cumhurbaşkanının ağzından çıkanı hüküm mü kabul ediyor.

Anayasanın koruyucu ve kollayıcısı olması gereken Meclis başkanının bunu hiçe sayması kabul edilir değildir. Bu anayasal bir suçtur. Bu gayrimeşru bir işlemdir. Anayasaya bağlılık yemini eden Cumhurbaşkanı ve Meclis başkanı buna uymazsa halkın anayasaya uymasını nasıl bekleyecekler.

Ne demişti?

Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması durumunda Meclis Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceğine ilişkin tartışmalarla ilgili bugün yaptığı açıklamada "İstifa tartışmaları benim dışımda. O konu kapanmıştır diye düşünüyorum" demişti.