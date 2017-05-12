CHP'li Tanal'dan Kahraman'a: Neden susuyorsunuz?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, ülkenin kurucu lideri ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e ve annesine seviyesizce dil uzatanlara sert çıktı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a soru önergesi veren Tanal, “Ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’e ve annesine hakaret etmenin neredeyse trend olduğu son günlerde, kendini bilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes, bu terbiyesizliği kınadığı halde Meclis Başkanı neden kınamadı?” dedi.

TV Net’te, Yavuz Bahadıroğlu, Mustafa Armağan ve Süleyman Yeşilyurt’un katılımıyla 6 Mayıs’taki ‘Derin Tarih’ isimli programda ‘Mustafa Kemal’in gönül galerisi’ konu başlığı tartışılmıştı.

Armağan’ın “Afet İnan nerede kalıyor dedim. Köşkte beraber yatıp kalkıyorlar çünkü. Aynı binada” sözlerine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Yeşilyurt tutuklandı. Tanal da İsmail Kahraman’ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Önergede Tanal, şunları sordu:

“Ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’e ve annesine hakaret etmenin neredeyse trend olduğu son günlerde, kendini bilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes, bu terbiyesizliği kınadığı halde Meclis Başkanı neden kınamadı? Sayın Meclis Başkanı kınamamanızın sebebi nedir? İdeolojik düşünceniz midir? Mustafa Kemal Atatürk’e karşı olan bir tavrınız mı söz konusu? Hukukta ‘sükût ikrardan gelir’ sözü gereğince siz de Atatürk’e dil uzatanlarla aynı düşüncede olduğunuzu mu anlamalıyız?”

Mustafa Kemal Atatürk’e seviyesizce dil uzatılmasına “atamızın kemikleri sızlamıştır” değerlendirmesinde bulunan Tanal, “Konunun takipçisi olacağım. Cumhuriyet değerlerine ve kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk’e dil uzatanlar, bilsinler ki öncelikle karşılarında beni bulacaklar” diye konuştu.