'Vanlı depremzedeler yüksek elektrik faturalarını nasıl ödeyecek?'

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, depremzede Vanlıya ağır darbe indiren yüksek elektrik faturalarını TBMM gündemine taşıdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tanal, “Yaşamlarını sürdürmekte dahi güçlük çeken depremzedeler tarafından nasıl ödenmesi beklenmektedir” diye sordu.

Van halkının çadır kentlerde yaşamını sürdürmeye devam ettiğine dikkat çeken Tanal, “Birçok yakınları, akrabaları ile birlikte evlerini de toprağın altında bırakan Van halkının yaşadığı mağduriyetler halen devam etmektedir. Bu zor dönemlerde devlet Van depremzedelerine barınak, yiyecek, yakacak, iş imkanı sağlamakla yükümlü iken, depremzedeler son günlerde ellerine ulaşan fahiş miktarlardaki elektrik faturaları ile bir kez daha sarsılmıştır” dedi. Tanal’ın Bakan Yıldız’a yönelttiği sorular şöyle:

-Van ilinde yaşanılan depremler sonrasında mağdur duruma gelen halka kesilen fahiş elektrik faturalarının nedeni nedir?

-Devletin yardım vaatlerini düşünerek faturaların ödenmeyeceği düşüncesiyle ısınma ihtiyacı için zorunlu olarak elektrik tüketen depremzedelere bu denli yüksek faturalar kesilmesini doğru buluyor musunuz?

-Bu denli yüksek elektrik faturalarının yaşamlarını sürdürmekte dahi güçlük çeken depremzedeler tarafından nasıl ödenmesi beklenmektedir?

-Ödeme gücü bulunmayan depremzedeler için planlanan bir çözüm yolu var mıdır?

-Depremzedelere devlet tarafından yardım vaat edilmişken ve Türkiye’nin her köşesinden yardım eli uzatılırken kesilen bu faturalar, devlet tarafından halka yeni bir sıkıntı yaratmak değil midir?

-Devlet tarafından depremzedelere birçok konuda yardımlarda bulunulurken, ödeme istenmeyeceği düşüncesi ile çetin geçen kışı elektrik ile ısınarak atlatan depremzedelere bu faturalar neden kesilmiştir? Bu aşamada depremzedelere yapılabilecek en büyük yardım elektrik borçların silinmesi olacaktır. Bu yönde yapılan bir planlama var mıdır?

-Depremzedelerden, kesilen faturaları ödeyemeyecek olanlara ne gibi bir yaptırım düşünülmektedir?