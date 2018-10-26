CHP'li Tanal: Tahir Elçi yargı şehididir, terörist değildir

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken öldürülen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin cenazesine katıldığı için hedef gösterildiğini söyledi. Tahir Elçi'nin "yargı şehidi" olduğun söyleyen Tanal "Tahir Elçi bir terörist değildir, rahmetli olduğunda cenazesine gittik. Cenazesinde avukatlar cüppeli, vatandaşlar cüppesiz idi" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısını avukat cübbesi yaptı.

"Tahir Elçi, bir yargı şehididir"

Mahmut Tanal, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin cenazesine katıldığı gerekçesiyle hedef gösterildiğini ileri sürdü. Tanal, "Rahmetli Tahir Elçi, bir yargı şehididir, teröre kurban gitmiştir. Her avukat girdiği davayı üstlensin veya üstlenmesin toplumun ve halkın avukatıdır" dedi.

"Tahir Elçi bir terörist değildir" diyen Tanal, "Rahmetli olduğunda cenazesine gittik. Cenazesinde avukatlar cüppeli, vatandaşlar cüppesiz idi. Tahir Elçi'nin cenazesini, terörist cenazesi olarak göstermek suretiyle bir algı oluşturulmuş ve onurumuz, kişiliğimiz rencide edilmiştir" diye konuştu.