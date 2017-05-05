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Gündem

CHP'li Tanal minübüse bindi, selfie paylaştı

"Minibüs ile Kadıköy'e gidiyorum"

05 Mayıs 2017 18:24

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Twitter'dan paylaştığı "Minibüs ile Kadıköy'e gidiyorum" mesajlı fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Tanal fotoğrafı "Minibüs ile KADIKÖY'e gidiyorum!!!!" mesajı ile paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken fotoğrafa bazı kullanıcılar Tanal'ın "halktan biriyim ben" mesajı vermeye çalıştığını ileri sürerek tepki gösterdi.

 

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