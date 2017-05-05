CHP'li Tanal minübüse bindi, selfie paylaştı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Twitter'dan paylaştığı "Minibüs ile Kadıköy'e gidiyorum" mesajlı fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Tanal fotoğrafı "Minibüs ile KADIKÖY'e gidiyorum!!!!" mesajı ile paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken fotoğrafa bazı kullanıcılar Tanal'ın "halktan biriyim ben" mesajı vermeye çalıştığını ileri sürerek tepki gösterdi.