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CHP’li Tanal, köpeğiyle basın toplantısı yaptı

"Köpek, Meclis'e de girecek her yere de girecek"

14 Ocak 2017 01:55

Meclis’teki kavgada bir AKP’li vekilin ısırıldığını iddia etmesi üzerine AKP’li iki vekilin Genel Kurul’a “Köpekler giremez” dövizleriyle gelmesi üzerine başlayan tartışmalar devam ediyor. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, bugün Meclis'e köpeği Dora ile birlikte gitti.

Tanal, Meclis'te açılan "Köpek giremez" pankartlarını, hayvan haklarının ihlali olarak nitelendirdi, "Hayvan sevmeyen insan da sevemez" dedi.

Açıklama sırasında, Dora'nın da sık sık havlayarak araya girmesi, gazetecileri güldürdü. Tanal, açıklamasında “Bir ülkenin medeniyet ölçüsü hayvanlara nasıl davranıldığıyla ölçülür. Köpek, Meclis'e de girecek her yere de girecek." diye konuştu.

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