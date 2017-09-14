CHP’li Tanal Kaz Dağları Termik Santral Toplantısı’nda: Devlet-işveren baş başa görüşüyor, bize yasak!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Kaz Dağları’na yapılması planlanan termik santralinin ÇED Süreci İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı’na katıldı. Termik santral yapımına karşı çıktı. Komisyon toplantısının ilk oturumunda Tanal ve diğer milletvekillerinden 2’nci oturuma girmemesi istendi. Tanal, “Bakanlığın Komisyon Üyeleri ile yatırımcı içeride baş başa inceleme ve değerlendirme mi yapacaklar? Bu termik santrali bütün Çanakkalelileri hatta bütün ülkeyi ilgilendiriyor. STK’ların, çevre derneklerinin, muhtarların, halkın vekili bizlerin konu dışında tutulması kabul edilemez” dedi.

ÇED raporu görüşleri devlet sırrı gibi saklandı

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, 3 kez gündeme gelen ve ertelenen Çanakkale’nin Yenice İlçesi Çırpılar Köyü’ne yapılması planlanan termik santrali Sunum, İnceleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısına katıldı. Tanal, toplantı başında Bakanlık görevlilerinden ‘kurumların, ÇED ile ilgili görüşleri’ raporlarından bir örnek istedi. Bakanlık yetkililerinden “henüz tamamlanmamış bir projenin raporlarını veremiyoruz” cevabı alan Tanal, “Bu termik santrali projesinde bir şeylerin ters gittiği buradan belli. Kurumların ÇED raporu ile ilgili görüşlerini bize ne sebeple veremezsiniz anlamış değilim. Bütün görüşler olumlu ise neden vermiyorsunuz? Kurumların görüşlerini okuyalım ki bu santrale bilirkişiler mi olumlu demiş görelim. Açığınız yoksa raporları verirsiniz” diye konuştu.

Toplantıya Tanal’ın yanı sıra Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, TEMA Vakfı temsilcileri, Çanakkale’nin STK’ları, bölgenin muhtarı, Bakanlığın komisyon üyeleri ve yatırımcı katıldı. Komisyonun ilk oturum sonunda 2’nci oturuma, Bakanlık yetkilileri ve yatırımcı dışında kimsenin alınmayacağı söylenmesi üzerine Tanal, sert tepki gösterdi. Dışarı çıkarak ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürü’nün odasına giren Tanal, toplantıya girmek istediğini, bu sürecin saklanmasının suç olduğunu kaydetti. Tanal’ın istediği üzerine, Termik santrale karşı çıkan Çanakkaleli grup ve milletvekillerinin, toplantının 2’nci oturumuna girmelerine izin verildi. Toplantıya girerek Bakanlık Komisyon üyeleri ve yatırımcı üzerinde baskı kuran Tanal, şunları söyledi:

"1. Derece sit alanına termik santral yapılmasına nasıl izin veriyor?"

“Ülkenin Alplerden sonra en fazla oksijenine sahip olan Kaz Dağları’na termik santral yapmayı tartışacaklar. Hem de bunu ters görüşe sahip hiç kimseyi dinlemeden yapacaklar. Çanakkale, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 1. Derece sit alanına termik santral yapılmasına nasıl izin veriyor? Almanya’yı düşman gören iktidar, işin ucunda para olunca, Alman DMT Firması raporuna güvenerek Kazdağı santraline izin veriyor. Çırpılar santrali Balıkesir’in içme suyu ihtiyacını karşılayan Gönen Barajı koruma alanı içinde kalmaktadır. Ancak Balıkesir Belediyesi olumlu görüş vermiştir. Balıkesir Belediyesine soruyorum. Mevcut su kalitesini korunmasını nasıl garanti ettiniz? Kömür madenciliği gibi kirlilik derecesi yüksek faaliyetin sonucunda tozların baraja erişeceği çok açık iken olumlu rapor nasıl verildi. Yenice ilçesinde Çırpılar termik santrali dünyanın en fazla oksijen alanı olan Kazdağı'na kurulması ile kamu yararı, kişinin rantına kurban ediliyor. Çanakkale'nin Çırpılar Köyü'ne yapılması planlanan Termik santral hayata geçerse çiftçinin suyu bitecek. Su olmadığı için de çiftçilik bitecek. Projeye karşı olan İl Özel İdaresi Müdürü değiştikten sonra İlde bulunan kurumlar olumlu görüş bildirdi. Bu işin altında Taş Yapı ortaklarının kuruduğu Taş Zeminadlı şirket çıktı. Taş yapı Yönetim Kurulu başkanı Emrullah Turanlı 17 Aralık Operasyonu’nda gözaltına alınan bir isimdir. Yandaş şirket için halk ranta kurban ediliyor. Çırpılar Köyü sakinleri ve STK’ların karşı çıktığı termik santrali kararı bir an önce iptal edilmelidir.