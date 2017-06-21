CHP’li Tanal: Kadınlarımızı pembe vagon zihniyetine kurban etmeyeceğiz

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Pendik’te bindiği minibüste üniversite öğrencisi Melisa Sağlam’ın şort giydiği için bir maganda tarafından yumruklanmasına tepki gösterdi. Tanal, “Şort giyen için de türbanlı için de bu ülkede adalet yeniden tecelli etsin diye yürüyoruz. Kadınlarımızı şehir magandalarına ve pembe vagon zihniyetine kurban etmeyeceğiz” dedi.

Üniversite öğrencisi Melisa Sağlam, geçtiğimiz Çarşamba AVM'ye gitmek için minibüse binmiş ve şort giydiği için Ercan Kızılateş’in saldırısına uğramıştı. Savcının talimatı üzerine dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Kızılateş, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak başka bir suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya Kızılateş genç kıza saldırdığı için olmasa da “vergi usul kanununa muhalefetten” tutuklandı. Bugün saldırı suçundan serbest bırakılan Kızılateş’e savcılık tekrar gözaltı kararı çıkardı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise konuya ilişkin şunları söyledi:

“Atatürk’ün, ‘Dünyada hiç bir milletin kadını -Ben Anadolu Kadınından fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu Kadını kadar emek verdim- diyemez’ sözüyle en iyi ve en onurlu şekilde anlattığı kadınlarımızı, şehir magandalarının nefsine kurban etmeyeceğiz. Mübarek Ramazan ayında, her vatandaşımızın dinini özgürce yaşadığı ve İslam dininin en sade, çarpıtılmamış şekliyle yaşadığımız bu güzel ülkemizde malesef ki Ercan Kızılateş gibi çıbanbaşları da yaşamaktadır. Bu ülkede kadınların yüreğine bir an olsun endişe düşüren, yolda yürürken korkudan kalp atışlarını hızlandıran, tırnağına zarar veren, küfreden, canına kasteden herkesin ağır şekilde hatta tüm dünyaya emsal olacak bir karar ile cezalandırılmalarını bir hukukçu olarak canı gönülden istiyorum. Sarsılmış temeliyle ayakta kalmaya çalışan adaleti, tekrar ayağa kaldırmaya çalıştığımız şu günlerde Melis Sağlam için de yürüyeceğiz. Nerede bir deliğe saklanmış, gözden kaçmış bir adaletsizlik, hukuk dışılık varsa, adalet adımlarımız oradan da hissedilecek. Hukuku yok saymış, kendi adaletini ülkenin adaleti bilmiş herkese sesleniyorum. Bu yürüyüşümüz Ankara’dan İstanbul’a olsa da aslen sizin üzerinize doğrudur. Şort giyene de adalet, türbanlıya da adalet için yürüyoruz. Kadınlarımızı şehir magandalarına ve pembe vagon zihniyetine kurban etmeyeceğiz. Melisa Sağlam kızımızın içi rahat olsun. Biz varız, CHP var!”