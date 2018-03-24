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CHP'li Tanal: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adayım

''Makam aracı kullanmayacağım"

24 Mart 2018 13:17

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Tanal, yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu ifade ederek aday belirleme yönteminin mutlaka ön seçimle belirlenmesini istedi.

Bilecik Haber'e röportaj veren Tanal, ''Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayıyım. Mutlaka ön seçim olmalı ve ön seçim olduğu takdirde de partililerimizin desteğini alacağıma da inanıyorum'' dedi.

'Aday belirleme yönteminin sadece İstanbul için mi yoksa tüm örgütler bazında mı yapılması gerekiyor' sorusuna Tanal, ''Evet Belediye Başkanı adaylarının delege değil üye bazında tüm örgütlerde yapılmasının doğru bir yöntem olduğunu düşünüyorum'' cevabını verdi.

''Makam aracı kullanmayacağım"

Adaylığı kesinleştiği takdirde seçimleri kazanacağını aktaran Tanal, Belediye Başkanı olduktan sonra ise kesinlikle makam aracı kullanmayacağını söyleyerek makam odasının mandallarını söktüreceğini, vatandaşın istediği saatte, istediği şekilde rahatlıkla kendisine ulaşabileceklerini de sözlerine ekledi.

Tanal, Mehmet Akif Hamzaçebi'den sonra CHP'de İBB Başkanlığı'na adylığını açıklayan ikinci isim oldu.

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