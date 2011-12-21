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CHP’li Tanal: ‘Hayata Dönüş’ sonrası tazminat ödendi mi?

CHP'li Mahmut Tanal, Bilgi Edinme Yasası’nı kullanarak Adalet Bakanlığı’na ‘Hayata Dönüş’ operasyonlarını sordu.

21 Aralık 2011 02:00



Hülya Karabağlı

T24/ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Bilgi Edinme Yasası’nı kullanarak Adalet Bakanlığı’na ‘Hayata Dönüş’ operasyonlarını sordu. Tanal, “19 Aralık Bayrampaşa Cezaevinde ‘Hayata Dönüş Operasyonu” denilen katliam nedeniyle idare tazminat ödemiş midir? Ne kadar ödemiştir? Şayet tazminat ödenmişse, sebebiyet verenlere idare bu tazminatı rücu etmiş midir” dedi.

Anayasa’nın 129’ncu maddesi ve ilgili fıkrasının ‘Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir’ dediğine dikkat çeken Tanal’ın soruları şöyle:


-Anayasa’nın 129/5 fıkrası uyarınca hâkimler, savcılar, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin kusurlarından dolayı idare bugüne kadar ne kadar tazminat ödemiştir?


-Ödenen bu tazminatın ne kadarı söz konusu memurlara rücu edilmiştir?


-Anayasa’nın 129/5 fıkrası uyarınca ayrı ayrı hâkimlerin ve savcıların kusurlarından dolayı idare bugüne kadar ne kadar tazminat ödemiştir?


-19 Aralık Bayrampaşa Cezaevinde “ Hayata Dönüş Operasyonu” denilen katliam nedeniyle idare tazminat ödemiş midir? Ne kadar ödemiştir? Şayet tazminat ödenmişse, sebebiyet verenlere idare bu tazminatı rücu etmiş midir? Etmişse ne kadarını rücu etmiştir?


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