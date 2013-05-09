CHP’li Tanal: Dışişlerinde Neo Nazi iddianamesinin ne Almancası ne Türkçesi var

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi olarak Almanya’da Neo-Nazi davasını izleyen CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, hükümete ve Dışişleri Bakanlığı’na yüklendi ve “İddianamenin Türkçe metni elimizde olmadığı gibi Almanca metni de yok. Bu, Dışişlerinin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının mağduriyetinin ne kadar takipçisi, ilgilendiklerinin açık göstergesidir. Dışişlerinde bu kadar para aldıkları halde, mağdurlar için hiçbir hazırlık yok. Dışişleri'nde o kadar yabancı tercüman çalıştırıyorlar. Bunu bir an önce alıp, iddianamede neler var, buna yönelik kamuoyuna bilgi vermesi, giden heyetlere vermesi gerekmiyor mu. Hiçbir hazırlıkları yok”? dedi. İddianameyi ısrarla istediğini anlatan Tanal, Konsolosluğun, ‘temin edip’ gönderme sözü verdiğini anlattı.

Hükümetin sözleri ‘külliyen yalan’

Hükümet'in, “Dünyanın en büyük ülkesiyiz, her yerde sözümüz geçer” açıklamalarını ‘külliyen yalan’ diye değerlendiren Tanal, “Duruşma salonuna girmek için bir milletvekili olarak saat 07.00'de duruşma kuyruğuna geçtik ancak 09.15'te duruşmaya girebildik. Avrupa ülkeleri temsilcileri geldiğinde, yetkililerimiz kırmızı halılarla karşılar. Yurt dışında kimse itibar göstermiyor” dedi.