T24 LogoT24 Logo
Dünya

CHP’li Tanal: Dışişlerinde Neo Nazi iddianamesinin ne Almancası ne Türkçesi var

Neo Nazi davasına katılan Mahmut Tanal, duruşma salonuna girmek için saban 07.00’da kuyruğa girdiklerini saat 09.15’de içeri girebildiklerini anlattı ve ekledi: 'Bize yurt dışında gösterilen bir itibar yok'

09 Mayıs 2013 19:47

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi olarak Almanya’da Neo-Nazi davasını izleyen CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, hükümete ve Dışişleri Bakanlığı’na yüklendi ve “İddianamenin Türkçe metni elimizde olmadığı gibi Almanca metni de yok. Bu, Dışişlerinin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının mağduriyetinin ne kadar takipçisi, ilgilendiklerinin açık göstergesidir. Dışişlerinde bu kadar para aldıkları halde,  mağdurlar için hiçbir hazırlık yok. Dışişleri'nde o kadar yabancı tercüman çalıştırıyorlar. Bunu bir an önce alıp, iddianamede neler var, buna yönelik kamuoyuna bilgi vermesi, giden heyetlere vermesi gerekmiyor mu.  Hiçbir hazırlıkları yok”? dedi.  İddianameyi ısrarla istediğini anlatan Tanal, Konsolosluğun, ‘temin edip’ gönderme sözü verdiğini anlattı.

 

Hükümetin sözleri ‘külliyen yalan’

 

Hükümet'in, “Dünyanın en büyük ülkesiyiz, her yerde sözümüz geçer” açıklamalarını ‘külliyen yalan’ diye değerlendiren Tanal, “Duruşma salonuna girmek için bir milletvekili olarak saat 07.00'de duruşma kuyruğuna geçtik ancak 09.15'te duruşmaya girebildik. Avrupa ülkeleri temsilcileri geldiğinde, yetkililerimiz kırmızı halılarla karşılar. Yurt dışında kimse itibar göstermiyor” dedi.

ETİKETLER

neo nazi davasımahmut tanaldışişleri bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24