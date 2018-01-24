T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Tanal: Cansız bir anıtı hapseden tek ülke olarak tarihe geçmeden 'abluka' kalkmalı

"Bu görüntü, demokratik bir ülkeye yakışmıyor"

24 Ocak 2018 17:13

CHP İstanbul Milletvekili, Avukat Mahmut Tanal, Ankara, Kızılay’da bulunan İnsan Hakları Anıtı önündeki polis barikatlarının kaldırılmamasına ilişkin Kamu Denetçiliği Kurumuna ve Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu’na başvuruda bulundu. Tanal, “Semih Özakça ve Acun Karadağ beraat etti. Nuriye Gülmen tahliye oldu. Ama İnsan Hakları Anıtı'na 'tahliye' yok. Cansız bir anıtı hapseden tek ülke olarak tarihe geçmeden 'abluka' kalkmalı” dedi.

Tanal, İçişleri Bakanlığı’na, ablukanın kaldırılmasına ilişkin dilekçe vermiş ve dilekçesi reddedilmişti. Tanal, şimdi ise Kamu Denetçiliği Kurumuna ve Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu başvuruda bulundu. Ankara’nın en işlek yerleşkesinde, Kızılay Yüksel Caddesinin ortasında ablukalı anıt görüntüsünün Türkiye’ye yakışmadığına değinen Tanal, şunları söyledi:

“Ankara Yüksel Caddesinde bulunan İnsan Hakları Anıtının abluka altına alınması, çember ile çevrilmesi ve burada vatandaşlarımızın arkadaşları ile buluşmasının engellenmesi, fotoğraf çekmelerine emniyet güçleri tarafından izin verilmemesi hali, açıkça polis devleti uygulamasıdır. Düşünce polisi gibi hareket ederek, evrensel haklarına dayalı olarak talepte bulunmaları engellenmektedir. Bu uygulama demokratik toplum düzeni gereklerine aykırıdır. Anayasamızın 64’üncü maddesi gereği sanat faaliyetinin yaygınlaşmasına, sempati görmesine aykırıdır. İnsan Hakları Anıtı polis ablukası altına alınarak adeta bir suç objesi gibi gösterilmektedir.

İnsan Hakları Anıtının etrafı çevrilerek, abluka altına alınarak, sadece Anayasal emredici hükümler ihlal edilmekle kalınmayarak, uluslararası antlaşmalar ve tüm dünya tarafından kabul görmüş evrensel hak olan düşünce ve kanaat hürriyeti ihlal edilmektedir. Kızılay’daki İnsan Hakları Anıtı adeta bir suçluymuş gibi hapsedilmiş. Cansız bir heykelin hapsedilmiş görüntüsü hükümetin insan hakları anlayışını sembolize ediyor. Bırakın insan haklarına, heykeline dahi tahammül edemeyen iktidarın, Emniyet bariyerleriyle oluşturduğu bu görüntü, demokratik bir ülkeye yakışmıyor. Bu görüntünün bir an önce ortadan kalkması gerekiyor. Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu konuya müdahil olmalıdır."  

ETİKETLER

mahmut tanalnuriyesemihözakçaaçlık greviinsan hakları anıtıablukapolisbarikat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24