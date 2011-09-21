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CHP’li Tacidar Seyhan: Çankaya, TBMM’den daha cesur çıktı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, “ Helikopterin beynini sökmüşler” sözleriyle...

21 Eylül 2011 03:00



Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, “ Helikopterin beynini sökmüşler”  sözleriyle gündeme damgasını vuran BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’yla ilgili Devlet Denetleme Kurulu raporu (DDK) TBMM kanadında tartışılıyor.  


Meclis ‘Tespit komisyonu gibi çalıştı’  

TBMM’nin helikopter kazasından sonra iki kez kurduğu Araştırma Komisyonu’nda görev yapan CHP’li Tacidar Seyhan, Çankaya’nın incelemesini, “daha cesur ve sonuç almaya yönelik”  diye nitelendirdi.  TBMM Araştırma Komisyonu’nun incelemesi sırasında kazayla ilgili sorunları ve açıkları tek tek gördüğünü anlatan Seyhan, “ Komisyon, ifade etme cesareti gösteremedi.  Komisyon içerisinde yapılan muhalefetin hiç biri ciddiye alınmadı. Tespit komisyonu gibi çalışıldı”. 


‘Bir yıl önce bağıra bağıra söyledim. Dikkate almadılar” 

Komisyon yönetiminin  ‘ifadeleri alalım sonrası bizim işimiz değil. Savcılık yapar” anlayışla hareket ettiğini anlatan Seyhan,  karanlıkta kalan konuların üzerine gidilmediğini söyledi.  Bir yıl önce Cumhurbaşkanı Gül’ün gündeme taşıdığı konuları bağıra bağıra söylediğine dikkat çeken Seyhan,  “ Kimse  dikkate almadı.  Haber olmadı.   Kimse, ‘Sende böyle diyorsun gel bakalım’ demedi”.

Seyhan, muhalefet şerhinde DDK’nin dikkat çektiği unsurlara yer vererek, “ Kaza Soruşturma komisyonu, kazanın aydınlatılmasında önemli rol oynayacak helikopterin düşme öncesi seyri seferini belirleyecek  iki adet  CPS aleti ve hafıza kartları gibi hayatiyet arz eden parçaları koruyamamış , kasten ya da ihmal sonucu kaybolmalarına  sebebiyet vermişlerdir.  Kaza izlerinin ve kazazedelere ait eşyaların korunmasını sağlamamışlardır”. 


İlk videoda olan iki adet CPS görüntüsü ikinci videoda yok  

Seyhan, kazadan sonrasında,  incelemesinde ve helikopterin depoya  götürüldükten sonraki incelemesinde  çekilen video görüntüleri ile  fotoğraflar arasında  büyük farklılık  olduğuna dikkat çekti.  Buna göre, ilk videoda iki adet  CPS aleti görünürken,  ikinci videoda bu görüntü  yok.  Dönemin Kayseri Valisi’nin açıkladığı ve kazazedelerin yeri ve durumuyla ilgili ‘yanlış istihbarat’  denilen bilgi doğru çıktı. Yanlış istihbarat bilgisinin aslında enkazın bulunduğu yer olduğu anlaşıldı. Bu yanlış istihbarat bilgisinin kaynağı, nereden alındığı  açıklanamadı.  ELT cihazındaki spekülasyon doğru çıkmadı.  Önce ‘çalışmadı’, ‘kırılmış’ denilen cihazın yerinden koparıldığı ortaya çıktı.




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