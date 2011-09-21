CHP’li Tacidar Seyhan: Çankaya, TBMM’den daha cesur çıktı



Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA



Meclis ‘Tespit komisyonu gibi çalıştı’



‘Bir yıl önce bağıra bağıra söyledim. Dikkate almadılar”



İlk videoda olan iki adet CPS görüntüsü ikinci videoda yok



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, “ Helikopterin beynini sökmüşler” sözleriyle gündeme damgasını vuran BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’yla ilgili Devlet Denetleme Kurulu raporu (DDK) TBMM kanadında tartışılıyor.TBMM’nin helikopter kazasından sonra iki kez kurduğu Araştırma Komisyonu’nda görev yapan CHP’li Tacidar Seyhan, Çankaya’nın incelemesini, “daha cesur ve sonuç almaya yönelik” diye nitelendirdi. TBMM Araştırma Komisyonu’nun incelemesi sırasında kazayla ilgili sorunları ve açıkları tek tek gördüğünü anlatan Seyhan, “ Komisyon, ifade etme cesareti gösteremedi. Komisyon içerisinde yapılan muhalefetin hiç biri ciddiye alınmadı. Tespit komisyonu gibi çalışıldı”.Komisyon yönetiminin ‘ifadeleri alalım sonrası bizim işimiz değil. Savcılık yapar” anlayışla hareket ettiğini anlatan Seyhan, karanlıkta kalan konuların üzerine gidilmediğini söyledi. Bir yıl önce Cumhurbaşkanı Gül’ün gündeme taşıdığı konuları bağıra bağıra söylediğine dikkat çeken Seyhan, “ Kimse dikkate almadı. Haber olmadı. Kimse, ‘Sende böyle diyorsun gel bakalım’ demedi”.Seyhan, muhalefet şerhinde DDK’nin dikkat çektiği unsurlara yer vererek, “ Kaza Soruşturma komisyonu, kazanın aydınlatılmasında önemli rol oynayacak helikopterin düşme öncesi seyri seferini belirleyecek iki adet CPS aleti ve hafıza kartları gibi hayatiyet arz eden parçaları koruyamamış , kasten ya da ihmal sonucu kaybolmalarına sebebiyet vermişlerdir. Kaza izlerinin ve kazazedelere ait eşyaların korunmasını sağlamamışlardır”.Seyhan, kazadan sonrasında, incelemesinde ve helikopterin depoya götürüldükten sonraki incelemesinde çekilen video görüntüleri ile fotoğraflar arasında büyük farklılık olduğuna dikkat çekti. Buna göre, ilk videoda iki adet CPS aleti görünürken, ikinci videoda bu görüntü yok. Dönemin Kayseri Valisi’nin açıkladığı ve kazazedelerin yeri ve durumuyla ilgili ‘yanlış istihbarat’ denilen bilgi doğru çıktı. Yanlış istihbarat bilgisinin aslında enkazın bulunduğu yer olduğu anlaşıldı. Bu yanlış istihbarat bilgisinin kaynağı, nereden alındığı açıklanamadı. ELT cihazındaki spekülasyon doğru çıkmadı. Önce ‘çalışmadı’, ‘kırılmış’ denilen cihazın yerinden koparıldığı ortaya çıktı.