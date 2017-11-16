CHP’li Süha Aldan: Zarrab itirafçı olmayı kabul etti; tanık koruma programına alındı

ABD’de tutuklu bulunan İranlı iş adamı Reza Zarrab’ın bu ay içiresinde görülecek davası öncesinde hem hükümet hem de muhalefet kanadında hareketlilik dikkat çekiyor. Kısa bir süre önce Zarrab’ın İtirafçı olacağına ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, “Bize ulaşan bilgilere göre, Reza Zarrab, itirafçı olmayı kabul etti. Şu anda tanık koruma programına alındı ve tanık korumaya uygun bir evde FBI tarafından tutuluyor” dedi.

Söylediklerinin en büyük kanıtının Güney New York savcısı Nick Biase'nin kişisel hesabından attığı Tweetlerde olduğuna dikkat çeken Aldan, "Twitter'da söylenen söz Reza Zarrab’ın ‘federal koruma, gözetimi' anlamı içeriyor. Eğer kişi tutuklu olmuş olsaydı ‘İn Prison’ (Hapiste) kullanması gerekiyordu” dedi.

Aldan, Zarrab’ın hukuksal olarak tutuklu ama itirafta bulunduğu varsayıldığında mahkeme huzurunda itirafını tekrarlayacağı için de o zaman kadar başına bir şey gelmesin diye tanık programına alındığını tahmin ettiklerini söyledi.

Aldan’la birlikte Zarrab davasını takip eden Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, Zarrab’ın itiraflarının açık istihbarattan yayınlandığını ve burada 248 kişilik bir liste verildiğinin iddia edildiğine dikkat çekti.

CHP’li Aldan’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle:

"Benim merak ettiğimi en önemli şeylerden biri şu; acaba Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Reza Zarrab dışındaki bir Türk vatandaşı için de bu kadar hassas duyarlı oldular mı? Asıl mesele şu bize gelen bilgilere göre, Reza Zarrab, itirafçı olmayı kabul etti, şu anda tanık koruma programına alındı ve tanık korumaya uygun bir evde FBI tarafından tutuluyor.

Güney New York Savcılık Sözcüsü Nick Biase’nin 5 saat kadar önce kamuoyuna twitter hesabından bilgi aktardığını gözlemledik. Burada, söylenen söz Reza Zarrab’ın ‘federal koruma, gözetim' anlamı içeriyor. Eğer kişi tutuklu olmuş olsaydı ‘İn Prison’ (Hapiste) kullanması gerekiyordu. Bu, Bir anlamda onun cezaevinde tutuklu olduğunu vurgulamadığına göre, bizim duyumumuz doğru gibi görünüyor. Reza Zarrab, Şu anda FBI’ın tanık koruma programı içinde diye düşünüyoruz. Aslında hem tutuklu, itirafta bulunmak isteyen tanık konumunda. Oradaki böyle bir hukuk anlayışı var. Orada tutukluluğu var, 70-100 yıl arasında değişen bir hapis cezasıyla karşı karşıya. Ama itirafçı konumunda olursa bu ceza miktarı olağanüstü inecek belki tutuklu kaldığı süre dikkat alınarak tahliye edilecek. Şu anda hukuksal olarak tutuklu ama itirafta bulunduğunu varsayıyoruz biz mahkeme huzurunda da itirafının tekrarlayacağı içinde o zaman kadar başına bir şey gelmesin diye tanık programına alındığını tahmin ediyoruz."

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel’in açık istihbaratta yayınlanan ve Reza Zarrab’ın itirafları olduğu iddia edilen sözler şöyle:

1. Reza Zarrab 248 isim verdi. İçlerinde bakanlar ve iş adamları da var. Emine ve Bilal Erdoğan'a yaptığı bağışları da anlatmış. ABD'ye 17 Aralık tanelerini avukatları verdi. ABD'ye gitmeseydi İran tarafından öldürülecekti! Anlaşmalı gitti.

2. Reza Zarrab "Ambargoyu 2005 yılında delmeye başladık, 2010 yılında Rusya'da bavullarla adamlarım para yakalattı, İran doğalgazı için ödenen parayı aklama ekibindeydim. Türkiye'de İran petrolünü aklayan bir ekip var" dedi.

3. Reza Zarrab: Rusya gümrük servisi yakalanan ekibimi ve paraları Türkiye'ye bildirdi. Bunun üzerine mali polis ve MASAK soruşturma başlattı. Polis takibini öğrenemedim ama MASAK raporundan haberim oldu

4. Reza Zarrab: İrandan alınan doğalgaz parasını ambargo gereği Türkiye irana nakit vermeyecek. Türkiye'de bir bankaya yatıracaktı. Türkiye yaptığı ihracatın parasını burdan kesecekti. Halkbank belirlenen ilk bankaydı.

5. Reza Zarrab: Sonra Aktifbank ile çalışmaya başladık. Bizim sistemi ve Aktifbank'ı ABD tespit etti. Panikleyince AB bakanı E.BAĞIŞ ile görüşerek devreye girmesini talep ettim. Ofisine gidiş nedenim Aktifbank olayını çözmesi içindir.

6. Reza Zarrab: Tapelere yansıyan konuşma bana aittir. Elemanıma 500 bin dolar hazırlattım. Ortaköy AB ofisinde kendisiyle görüştüm. Konuyu çözeceğini söyledi

7. Reza Zarrab: Türkiye'de toplam 5 banka ile yoğun çalıştık.

- Halkbank

- Aktifbank

- Garanti

- Kuveyt Türk

- DenizBank

Naylon şirketler ve naylon fatura ile ihracat yapmış gibi gösterdik. Paralar valizlerle nakit olarak irana sokuldu.

8. Reza Zarrab: Seçim öncesi "Beyefendi" 4 milyar dolarlık ihracat talimatı verdi. Bizde altın işine o dönem ağırlık verdik. Tapelere yansıyan olay ve havalimanındaki uçak sorununu "Zafer abi" çözdü!

9. Reza Zarrab: Ben oranın doğalgaz paralarını aklamakla görevliydim petrolle ilgili kısımla ilgili bildiklerimi anlatmak istiyorum. Ambargo nedeniyle satılamayan petrol için aynı formül devreye sokuldu. Petrol işine Seyad Ali Ekber Mir Vekili bakıyordu.

10. Reza Zarrab: Petrol ambargosunu delen Mir Vekili Hakan Fidanın dostudur. Dolmabahçede fidan aracılığı ile Beyefendi ile görüştüğünü biliyorum. Aktifbank deşifre olunca araya "Beyefendi" girdi.

11. Reza Zarrab: İran petrolü H.Selcuk Şanlı'nın umman'da kurduğu şirketlere ait tankerlere umman denizinde konuyor. Dünyaya "umman petrolü" diye satılıyordu. 2 milyon ton petrol 500 milyon dolara satılıyordu.

12. Reza Zarrab: Mir Vekili bana 100 milyon ton varil petrolü 500 milyar dolara sattığını söyledi. Ne kadarı Türkiye'ye verildi net bilemiyorum ama yunanistan'a 7 milyar dolarlık sattığını ve parayı ordan çıkaracak banka bulamadığını bana demişti.

13. Reza Zarrab: Türkiye'de petrol için Halkbank kullanıldı ama bizim doğalgaz için olan hesapla onların petrol hesabı ayrıydı. İranın günlük petrol üretimi 3.5 milyon ton varildir. Türkiye'de ki alıcı firmaları bilmiyorum.

