CHP'li Soylu: İtiraz hakkımı elimden aldılar, tarihi yarımada imara açıldı

Eski İstanbul’un kalbi “tarihi yarımada”yı imara açan Fatih Belediyesi, CHP’de tartışmaya yol açtı. CHP’li meclis üyesi Fazıl Uğur Soylu, yarımadada imar yasağını kaldıran karara 7 günlük yasal sürede itiraz hakkının elinden alındığı ve mahkeme kararının kendisinden saklandığı iddiasıyla 2 CHP’li yönetici hakkında savcılığa başvurdu.

Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya’nın haberine göre . Fatih Belediyesi CHP Meclis Grup Başkanvekili Soner Özimer ile Fatih İlçe Başkanı Bülent Sülek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Soylu, şikâyet dilekçesine CHP grubunun karar defterine düşülen ‘Mahkeme kararı gruba getirildi. Görüşüldü. Tebliğ tarihi tartışıldı. Tebliğ tarihi muğlak’ şerhini ekledi. Özimer ise itiraz süresini atlayan ismin kendilerini şikayet eden Soylu olduğunu öne sürdü.

Soylu, yasal süre içerisinde itiraz edebilseydi kurum arası yazışmaların 8-10 ay süreceğini ve kamu zararının önleneceğini ve “Süresi içerisinde verilemeyen itirazın reddedilmesinin ilk faturası Fatih halkına çıktı” dedi.

Bu süre içerisinde yaşananlar şu şekilde:

CHP davayı kazandı, imar planları iptal edildi:

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, eski İstanbul’un kalbi tarihi yarımadayı ilgilendiren 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama planının iptali istemiyle açılan davada, 61 konu başlığından 37’sine yürütmeyi durdurma, 7’sine ise kısmen yürütmeyi durdurma karar verdi. İmar planı Yedikule Bostanları ve Kumkapı’ya kadar olan alanın daha fazla imara açılmasına izin veriyordu.

AKP bu karara itiraz etti, kazandı:

Fatih Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmenin durdurulması kararına itiraz etti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarihi yarımada ve sahil yolunu değiştirecek olan imar planını iptal eden karara yapılan itirazı kabul etti.

CHP ‘yasal süredeitiraz’ edemediği için kaybetti:

İşte bu karar sonrasındaki gelişmeler CHP’yi karıştırdı. CHP’nin bu karara yaptığı itiraz ‘7 günlük yasal süresi içinde yapılmadığı’ için reddedildi. Fatih Beledie Meclisi’nin CHP’li üyesi Fazıl Uğur Soylu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuruda üst düzey iki CHP’linin mahkeme kararını kendisinden sakladığını iddia etti ve bu nedenle itiraz hakkının elinden alındığını öne sürdü.

AKP tarihi fırsatı değerlendirdi, yarımada imara açıldı:

Fatih Belediyesi, CHP’nin itiraz hakkını kaybetmesinin ardından yeni bilirkişi heyetinin raporunu ve bu rapora göre karar verecek mahkemeyi beklemeden eline geçen “tarihi fırsatı” değerlendirdi. 8 Eylül 2015 tarihinde “imar plan notlarında koruma kurullarını devre dışı bırakan” teklif hazırlandı. AKP’lilerin oylarıyla kabul edilen teklifle “1. derecede tarihi eserler dışındaki 2 ve 3. derece tarihi eserlerin kendileri, bitişik ve karşı parsellerindeki yapılaşma izni için koruma kurulları” devre dışı bırakıldı.