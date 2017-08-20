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CHP'li Sındır'dan Alperen’in ailesine taziye ziyareti

İZMİR, (DHA) - CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, İzmir Çiğli’de, kreş servisinde unutulduğu için havasızlıktan hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

20 Ağustos 2017 15:50

İZMİR, (DHA) - CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, İzmir Çiğli’de, kreş servisinde unutulduğu için havasızlıktan hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Sındır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başsağlığı dileğini de Buket ve Serkan Sakin çiftine iletti.
CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır’la birlikte acılı aileye başsağlığı ziyaretine Çiğli Belediye Başkanı Hasan Aslan ve CHP Çiğli İlçe Başkanı Zeynel Mertoğlu da katıldı. Sındır, \"Tüm Türkiye yaşanan bu acı olay nedeniyle derinden sarsıldı. Vicdanlarda büyük yaralar açıldı. Bu acının tarifi yok. İhmaller sonucu 3 yaşındaki bir çocuğumuz hayatını kaybetti. Hepimizin acısı büyük. Alperen evladımızın başına gelenler Türkiye’nin maalesef acı bir gerçeğiö dedi.   Sındır, ziyarette acılı aileye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olaydan duyduğu büyük üzüntüyü ve başsağlığı dileğini iletti.
\'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ\'
Alperen’in hayata gözlerini yummasında akıl almaz ihmallerin olduğunu belirten Sındır, şunları söyledi:
\"Başka Alperenlerin, çocuklarımızın ölmemesi için gerekli tüm önlemler ve tedbirler ivedilikle alınmalı. Alperen’i bizden alan denetimsizlik ve ihmaller. Alperen’in okulda kaydı yok, Alperen o kreşin öğrencisi değil. Rehber personel yönetmeliğe göre lise mezunu olmalı ama değil. Servis korsan. Servis öğrenci servisi yönetmeliği kriterlerine uymuyor. Servis şoförünün mesleki yeterlilik belgesi yok. Kreşe geldiklerinde yoklama alınmamasının izahı olamaz. Daha nice ihmal Alperen’i ailesinden, sevdiklerinden kopardı. Milli Eğitim\'e bağlı bir kreşte bu denetimler nasıl yapılmaz bu ihmaller nasıl yaşanır? Bu acı olayda ihmalleri bulunanlar olayı kapatmak, örtbas etmek isteyenlerin gerekli cezaları almalarının takipçisi olacağız. Burada suçun örtülmek istenmesi organize bir suç durumudur. Alperen’in adı Çiğli Belediyemiz tarafından kısa ömründe güzel anılar geçirdiği, oyunlar oynadığı evinin önündeki parkta yaşatılacak.\"
Çiğli Belediye Başkanı CHP\'li Hasan Aslan da başsağlığı dileklerinin yanı sıra kreşler konusunda yerel yönetimlere de yetki verilmesi gerektiğini belirtti. Aslan ayrıca Çiğli Belediyesi olarak Alperen\'in isminin evinin önündeki parkta yaşatılacağı sözünü verdi.

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