CHP’li Sinan Aygün: Savcının talebine şaşırmadım

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, Ergenekon davasında savcının kendisi hakkında talep ettiği ağırlaştırılmış müebbet istemine şaşırmadığını söyledi. Aygün: “Baktım ki ağırlaştırılmış müebbet müebbet diye gidiyor. Bana da öyle bir sonuç çıkacağını anladım” diye konuştu.

Ergenekon davasında, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi bulunan CHP’li Aygün, T24’e, konuya ilişkin olarak değerlendirdi. Aygün, “Yargıya güvenmek durumundayız” dedi.

'2 müebbetten 1’e; 54 yıldan sıfıra indim'

Ergenekon davası kapsamında iki ağırlaştırılmış müebbet ve 54 yıl hapis cezası istendiğine dikkat çeken Aygün, beş yıllık süreçte bazı değişiklik olduğunu hatırlattı ve “ Savcının istemesi tabii ki önemli bir faktör ama 2 müebbetten 1 müebbete, 54 yıldan da sıfır yıla inmesi demek ki bu süreç içerisinde kendimizi savcıya anlatabilmişiz. Savcı ikinci mütalaasında bunu bir müebbete indirdi” dedi.

'Milletvekili şapkasına sığınmadım, sığınmayacağım'

“Şimdi hâkim karşısına çıkacağız” diyen Aygün, “Ben, milletvekili şapkasına sığınmadım. Sığınmayacağım. O zaman sanık kimliğimle gittim. Bu savunmada savcı bir müebbeti kaldırdığına göre, demek ki ikna edebilmişim. Şimdi, ‘hükümeti yıkmaya teşebbüs suçu’ iddiası var. Bunu da hâkime anlatacağız. Yargıya da güvenmekten başka çaremiz yok.”



