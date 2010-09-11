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CHP'li Şimşek'ten 'gerekirse kavga edin'

CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek'in teşkilat mensuplarına verdiği talimat herkesi şaşırttı.

11 Eylül 2010 03:00

T24 - Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, partisinin referandum toplantısında parti üyelerine yaptığı konuşmada, referandum günü için söylediği sözler üyeleri şaşırttı.

CHP İl Başkanı Şimşek'in, 12 Eylül'deki halk oylamasına 8 gün kala 4 Eylül Cumartesi günü Bayrampaşa'da bir düğün salonunda CHP'lilere hitaben yaptığı konuşmada, "Öyle alkışlamak ile kalmayın, dışarıya çıkın ve çalışın. Ve sonra seçim günü 'ben görevli değilim' deyip de kenarda durmayın" diyor. 



NEZARETTE KALMAKTAN BİR ŞEY OLMAZ

Sandık başlarında görevli olacak ya da olmayacak CHP'lilerin 2 değil, 4 değil, tam 32 gözü olması gerektiğine işaret eden Berhan Şimşek, aynı konuşmasında partilileri şiddete başvurmaktan kaçınmamaları gerektiğini vurgulaması dikkat çekti.

Şimşek, konuşmasını, "Gerekirse kavga edin. Bir gece nezarette kalmaktan bir şey olmaz. Çok uzun geceler kalmış bir arkadaşınız olarak söylüyorum bunu" diyerek sözlerini bitiriyor.

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