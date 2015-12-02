CHP'li Sibel Özdemir: Engelli istihdamındaki kota uygulamasına kamuda bile uyulmuyor

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Devlet Personel Başkanlığı’nın yayınladığı son istatistiklerini dayanak göstererek, kamuda kadın engelli istihdamının erkek engelli istihdamının ancak dörtte biri oranında olduğunu söyledi. Özdemir, engelli istihdamındaki kota uygulamasına kamuda dahi uyulmadığını söyleyerek “İktidar bu hükmü bile ısrarla görmezden geliyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli yurttaşların sorun ve taleplerini Meclis gündemine taşıdı. Engelli olmanın tüm zamanların ve toplumların değişmez bir gerçeği olduğunu ve Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünya üzerinde en az 1 milyar kişinin, Türkiye’de ise yaklaşık 8.5 milyon yurttaşın engelli olarak yaşadığını belirten Özdemir, engelli vatandaşların hayat kalitesinin artırılmasının öncelikli sorun olduğunu belirtti. Özdemir, 2014 yılında 36 bin 165 toplam engelli istihdamının 28 bin 184’ünü erkek memurların, 7 bin 981’ini ise kadın memurların oluşturduğunu aktardı. Bu rakamların içinde MİT, cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Sekreterliği’nin yer almadığı belirtildi.

Geçen yıl uygulamaya konulan yönetmelik ile hane başına düşen gelir uygulamasıyla engelli yurttaşların önemli bir kısmına geriye dönük borç çıkarıldığını ve engelli yurttaşların maaşlarının kesildiğini hatırlatan Özdemir, engelli yurttaşların çalışma hayatına katılmak yerine koparıldığını belirtti. “Görmediğin halde sana iş vermişiz” diyen hükümet sözcülerinin ayıbının sadece bununla sınırlı olmadığını söyleyen Özdemir, şöyle devam etti:

“Kamu bile yasaları uygulamıyor”

“Bakın Devlet Personel Başkanlığı’nın verilerine göre kamuda halen 22 bin 551 açık engelli kontenjanı bulunuyor. Mevzuatta engellilerin istihdamı konusunda kota sisteminin özel sektörde ve özellikle de kamu sektöründe uygulama zorunluluğu bulunmasına rağmen bu açık var. Yani kamu dahi yasaları uygulamıyor, iktidar bu hükmü bile ısrarla görmezden geliyor. Çalışma Bakanlığı’nda dahi boş kadrolar var.

Eğitimli engelli olmamasının suçu, ayıbı kimdedir? Engellileri neden çalışma hayatından koparıyorsunuz? Kamuda çalışma şansına erişebilen ve hizmetli kadrosunda bulunan engellilerin, çalışma hayatlarında idareciler tarafından yapamayacakları işlere zorlandığını da biliyoruz. Engelli yurttaşların temel haklardan biri olan çalışma hayatından koparılmasını kabul edemeyiz”

Devlet Personel Başkanlığı’nın yayınladığı son istatistiklere göre kadın engelli istihdamının erkek engelli istihdamının ancak dörtte biri oranında olduğuna da dikkat çeken Özdemir, cinsiyet eşitsizliğini gösteren bu verilerin de engelli yurttaşlar arasında bir ayrım yarattığını vurguladı. Özdemir, Çalışma Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması talebiyle hazırladığı soru önergesinde de şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

“İstanbul ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarında engelliler için tahsis edilen kadro sayısı kaçtır? Bunların kaçı kullanılmaktadır? Başta Bakanlıkların taşra teşkilatları olmak üzere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere, İstanbul ilimizde tahsis edilen ve işgal edilen kadro sayıları kaçtır? 2005-2015 yılları arasında, özelde İstanbul genelde ise ülkemizdeki engelli istihdamı zorunlu olmasına rağmen, engelli istihdam etmeyen özel sektör firmalarının sayısı kaçtır? Bunların kaçına cezai yaptırım uygulanmıştır? Bu cezalar nelerdir? Mevzuatımıza göre engelli istihdamı zorunlu olmasına rağmen, son üç yılda engelli istihdam etmeyen özel sektör firmalarına yönelik denetim sayısı kaçtır? Kamu kurum ve kuruluşlarına bu konuda denetim yapılmakta ve yaptırım uygulanmakta mıdır? Kanun hükmü neden uygulanmamaktadır? Uygulamamasında hükümetinizin sorumluluğu bulunmamakta mıdır? İstanbul ili özelinde kaç engelli merkezi bulunmakta, sözü edilen merkezlerde hangi çalışma ve aktiviteler gerçekleştirilmektedir? Son üç yılda yararlanan yurttaşlarımızın sayısı nedir? Engelli kadın yurttaşlarımızın ekonomik ve sosyal hayata katılımlarına yönelik bu ayrımın sebepleri nelerdir? Kadın engelli istihdamının geliştirilmesi için hükümetinizin ayrı ve öncelikli tedbirleri/çalışmaları var mıdır? Olacak mıdır?”