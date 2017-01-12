CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Meclis'te faili meçhul cinayete kurban giderim kaygısı yaşadım

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda çıkan arbedeyle ilgili olarak "80, 90'lı yıllarda, bir çok faili meçhul cinayet oldu. Kendimiz faili meçhul cinayetlerin hedefi olduk, kurtulduk ama dün inanın parlamentoda faili meçhul cinayete kurban giderim kaygısı yaşadım" dedi.

Diyarbakır'a gelen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Doğan Haber Ajansı (DHA) Diyarbakır Bürosunu ziyaret etti. Burada konuşan CHP'li Tanrıkulu anayasa değişikliği teklifi ve TBMM’de süren görüşmelere ilişkin olarak şunları söyledi:

“Tabii ki tartışma olacak, tabii ki muhalafet bunu kullanacak. Bunlardan birisi de sonuçta kürsü işgalidir, kürsüde bulunmaktır. Dünyanın bütün parlamentolarında muhalefet zaman zaman kullanır. Dünyanın bütün parlamentolarında da iktidar hoş görülü olur muhalefete karşı. Fakat AKP parlamentoda kendi takvimi dışında, kendi çizdikleri alan dışında başka bir muhalefet tarzı istemiyor. Mesele burdan kaynaklı. Yoksa gecenin saat dördünde parlamentoda görüşme olmaz. 4 madde geçmiş, 5'inci maddeyi bugüne bırakırsınız bugün devam edersiniz. Dün saldırıya uğrayan CHP grubu olmuştur”

"Faili meçhul cinayete kurban

giderim kaygısı yaşadım"

“Ben kendi adıma söyleyeyim; Diyarbakır'da 25 yıl avukatlık yaptım. 80, 90'lı yıllarda, bir çok faili meçhul cinayet oldu. Kendimiz faili meçhul cinayetlerin hedefi olduk, kurtulduk ama dün inanın parlamentoda faili meçhul cinayete kurban giderim kaygısı yaşadım. Böyle bir ortam var, meclis içerisinde faili meçhul bir şekilde bir kavganın kurbanı olabilirdik. Milletvekili gerçekten o ortamın içerisinde kalp krizi geçirebilirdi. Sonuçta milletvekili 18 yaşındaki bir delikanlı değil, değişik sağlık problemi içerisinde olan insanlar. Dolayısıyla AKP’yi daha hoş görülü olmaya, daha tahammülü olmaya çağırıyorum. Onların takvimine uymak zorunda değiliz. Yani bu yeni anayasa değişikliği 2019'da yürürlüğe girecek. Bırakın 5 gün değil 15 gün sürsün, daha fazla tartışsın. Yurttaşlarımız, Anayasa değişikliğiyle neyin hedeflendiğini öğrensinler, ona göre kararlarını versinler bir referandum olacaksa. Ama şunu bir milletvekili olarak büyük bir üzüntüyle ifade etmek zorundayım. Parlamentoda milletvekilleri kendi özgür fikirlerini ortaya çıkarabilecek bir olgunlukta değillerse, ergen çocuklar gibi kullandığı oyun rengini ortaya koyuyorlarsa, bu demokrasimiz adına, demokrasi derinliği adına büyük bir ayıptır.”