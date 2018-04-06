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CHP'li Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

06 Nisan 2018 16:38

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu kalp krizi şüphesi, göğüs ağrısı, kalp çarpıntısı teşhisiyle Medicana Hastanesi acil servisinde. 

T24'e açıklama yapan Tanrıkulu'nun danışmanı anjio olan Tanrıkulu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu ve sonuçların temiz çıktığını söyledi. Danışmanı, Tanrıkulu'nun bu gece hastanede müşahede altında tutulacağını ifade etti. 

Sezgin Tanrıkulu kimdir?

27 Mayıs 1963 senesinde dünyaya gelen Sezgin Tanrıkulu Licelidir. Kürt asıllı Türk hukukçu ve siyaset adamı olan Sezgin Tanrıkulu 1997 Robert Kennedy İnsan Hakları ödülüne layık görülen görülmüştür. Tanrıkulu, 2010–2016 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

İlk olarak 2011 yılında Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise giren Sezgin Tanrıkulu 25 Ocak 2016 tarihinde Genel Başkan yardımcılığı görevi sonlandırılmıştır.

Kürtçe ve orta düzeyde İnglizce bilen Sezgin Tanrıkulu evli ve 3 çocuk babasıdır

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