CHP'li Tanrıkulu'ndan Başbakan'a: Bolu Dağı'nda El Kaide kampı var mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, "Suriye İç Savaşında savaşmak için El Kaide ve El Kaide Örgütü bağlantılı örgüt üyelerinin Suriye’ye gitmeden önce Bolu Dağlarında oluşturulmuş bu kamplarda askeri eğitime tabi tutuldukları iddiası doğru mudur? Bolu İl ve İlçelerinde El Kaide Örgütü yapılanmaları mevcut mudur?" diye sordu.

'Bolu Dağlarında arama operasyonları yapılacak mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde şu sorular yer aldı: Bolu Dağı’nda El Kaide Örgüt Üyeleri için bir kamp bulunduğu iddiaları doğru mudur? İddia doğru ise, Suriye İç Savaşında savaşmak için El Kaide ve El Kaide Örgütü bağlantılı örgüt üyelerinin Suriye’ye gitmeden önce Bolu Dağlarında oluşturulmuş bu kamplarda askeri eğitime tabi tutuldukları iddiası doğru mudur? Bolu Dağında El Kaide Üyelerine komando eğitimi verilen eğitim kampları bulunmakta mıdır? Bolu Dağlarındaki güvenlik izlemesi ve takibi hangi yöntemlerle yapılmaktadır? İstihbarat Birimlerinin söz konusu eğitim kamplarına dair elde ettiği bulgular bulunmakta mıdır? İstihbarat Birimlerinin elde ettiği bulgular, Bolu Dağında El Kaide Üyelerine komando eğitimi verildiğini doğrulamakta mıdır? Bolu İl ve İlçelerinde El Kaide Örgütü yapılanmaları mevcut mudur? 1 Mayıs 2011’den 28 Ocak 2014’e kadar El Kaide ve bağlantılı Örgüt Üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu göz altına alınan, tutuklanan ve sınır dışı edilen kişilerin iller bazında sayıları nedir? TSK ve Emniyet birimleri tarafından iddiaların araştırılması için Bolu Dağlarında arama operasyonları yapılacak mıdır?

Salih Müslim: Sanırım Bolu Dağları tarafında eğitim görüyorlar

İddiayı PYD lideri Salih Müslim Hürriyet'e verdiği söyleşide dile getirmişti. Müslim, "Bu adamlar (el Kaide militanları) kendileri Türkiye ’den geldiklerini, orada eğitim aldıklarını söylüyor" demiş, "Nerede eğitim alıyorlar?" sorusuna da, "Sanırım Bolu Dağları tarafında. Bir de bu Sarıkamış kampları falan var. Bunu oradan gelip savaşanlar söylüyor, ben söylemiyorum" yanıtını vermişti.