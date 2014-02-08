CHP'li Serter: Dershane tasarısıyla bakanlığa bağlı okullar kiralanacak

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP İstanbul Miletvekili, TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyesi Prof. Nur Serter, dershanelerin tasfiyesini öngören kanun tasarında geçici bir maddeyle okulların kiralanmasının yolunun açıldığını söyledi. " Milli Eğitim Bakanlığı, istediği okulu kişi yada kişilere kiralayabilecek. AKP'ye yakın isimlere kıyak çekilecek" dedi. CHP'li Serter'in T24'e değerlendirmeleri şöyle:

'Dershaneler kapanıyor'

Kanun tasarısının 8.maddesine göre, dershaneler 1/9/2015 tarihine kadar kapanacaktır.Kapanmak istemeyenler dershaneler, özel eğitim, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, lise ve açık liseye dönüşebilecekler.

'Müsteşar dışındakilerin hepsine tasfiye'

Tasarının kanunlaşması halinde müsteşar dışındaki kadrolardaki yöneticilerin tamamının görevi sona erecektir. Tasarı ile okul müdür ve yardımcılarının görev süreleri de belirlendi.

'Eğitimde siyasallaşmanın önü'

Kanun yürürlüğe girdiği tarihte 4 yıl ve üzeri sürelerle okul müdür, müdür başyardımcısı ve yardımcısı olanların, bu görevlerinin ‘hiçbir işleme gerek kalmaksızın’ sona erecektir.

Bu kanun tasarısı ile Milli Eğitim Bakanlığına bir operasyon yapılmaktadır. AKP eğitimde siyasallaşmanın önünü açmıştır.

'Aday öğretmenlerin sınavı'

Mevcut uygulamada aday öğretmenliğe atanabilmek için ÖSYM tarafından yapılan KPSS yeterli olurken, bu kanun tasarısının 5. Maddesine göre, yeterlilik sınavının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da yapılabilmesinin önü açılmış olacaktır.

Aday öğretmenliğe atananların, önceki uygulamada, Temel Eğitim Kursları, Hizmetiçi Eğitim Seminerleri neticesinde yapılan yazılı sınavlardan sonra, adaylıkları kaldırılmaktaydı.

Kanun tasarısının 5. Maddesine göre, sınav sistemi değiştirilmiş bakanlığın insiyatifine bırakılmış sözlü sınavın önü açılmıştır. Bir aday öğretmenin adaylığının kalkması için yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olma şartı getirilmiştir.

Sözlü sınavı yapacak komisyon üyelerinin seçimi, performans değerlendirmesinde dikkate alınacak ölçütler gibi uygulamalar Milli Eğitim Bakanlığının insiyatifine bırakılarak siyasallaşmanın önü açılmış olacaktır.

'Bakanlığa bağlı okullar kiralanacak'

Kanun tasarısı'na eklenen geçici madde ile Mülkiyeti Hazineye ait ve Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli taşınmazların üzerindeki okul binalarının tamamının veya bir kısmının özel teşebbüse kiralanmasının önü açılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı keyfi uygulamalarla istediği okulu istediği kişi ya da kişilere kiralayabilecektir. Bu uygulama ile AKP’ye yakın olan kişilere kıyak çekilecektir.