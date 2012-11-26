'1930'da öğretmenler bir maaşlarıyla 24 cumhuriyet altını alıyordu'

Hülya Karabağlı

ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Prof. Nur Serter’in çalışmasına göre, öğretmenler 1930 yılında maaşları ile 24 adet cumhuriyet altını alabilirken, 2012 yılında bu sayı 2.49’ a düştü. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 38 adet tüp alabilen bir öğretmen, 2012 yılında 22 adet tüp alabiliyor. Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda öğretmenler maaşları ile 36bin adet simit alabilirken, iktidarın onuncu yılında bu sayı 2835’e geriliyor. Serter’in öğretmenlerle ilgili verileri şöyle.

Öğretmenlerin ek ders ücretleri ve sosyal yardımları:

- 0-6 yaş arası çocuğu olan eğitim çalışanları 35.79 TL çocuk yardımı almaktadır.

- 6 yaşından büyük çocuğu olan eğitim çalışanları 17.90 TL çocuk yardımı almaktadır.

- Eşi çalışmayan eğitim çalışanları 152.77 TL eş yardımı almaktadır.

- Öğretmenler girdikleri dersin 15 saatini maaş karşılığı vermektedir. Haftada 30 saat derse giren bir sınıf öğretmeni ayda 60 saat ek ders ücreti almaktadır. Ders ücretinin saat ücreti 7.95 TL’dir. 30 saat derse giren bir öğretmen ayda 477,00 TL ek ders ücreti alır.

-Bu ücreti branş öğretmenlerinin çoğu 15 saat derse girdiği için alamazlar. Öğretmenlerin çoğu ayda ortalama 150-200 TL arasında ekders ücreti alır.

- Bir gün sağlık ya da mazeret izni alan öğretmenin bir haftalık ek dersinin yarısı kesilir. (7 saatlik ders ücreti kesilir) Bir gün hastalık izni karşılığında 55,65 TL kesinti yapılmaktadır.

-Bir günlük kar tatilinde 55,66 TL, iki günlük, kar vb. tatillerde 119,25 TL kesinti yapılmaktadır.