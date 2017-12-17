CHP'li Sertel'den Başbakan Yıldırım'a 'kadavra' sorusu (2)

REKTÖR ÇELİK: ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN ALINDI

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, hastanedeki iki kadavranın izinsiz ve gizli bir şekilde İstanbul\'daki özel bir üniversiteye gönderildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Prof. Dr. Orhan Mağden\'in DEÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden alındığını bildirdi. Rektör Prof.Dr. Çelik, bu durumun kendi rektörlük dönemi öncesinde, geçen nisan ayında olduğunu, kamera kayıtlarının da bulunduğunu, o dönemde soruşturma başlatıldığını belirtti. Prof.Dr. Orhan Mağden\'in kadavraların kendisine ait olduğunu, kredi çekerek parasını ödediğini söylediğini aktaran Prof.Dr. Çelik, yasal olarak böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını dile getirdi. Soruşturmanın bir süre önce tamamlandığını ve Prof.Dr. Mağden\'in, anabilim dalı başkanlığı görevinden alındığını açıkladı.

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