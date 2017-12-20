CHP'li Sertel şehit ve gazi sayısını sordu, Savunma Bakanı "Görev alanımıza girmiyor" dedi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atilla Sertel, terör olaylarında ve 15 Temmuz darbe girişiminde verilen şehit sayısının açıklanması için Milli Savunma Bakanlığı'na soru önergesi verdi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli imzasıyla verilen yanıtta "Soru önergesinde yer alan konular Bakanlığımızın görev ve faaliyet alanına girmemektedir” denildi.

CHPli Sertel'in bedelli askerlik ve hangi siyasilerin çocuklarının bedelli askerlik yaptığına ilişkin soru önergesi de Meclis Başkanlığı tarafından, sorulardan birinin "TBMM İç Tüzüğü hükümlerinde belirtilen nitelikleri taşımadığı" gerekçesiyle reddedildi.

Sertel, Milli Savunma Bakanlığı'na “Ülkemizde terör olaylarının başladığı günden bu yana kaç şehit verdik? Kaç gazimiz var? 15 Temmuz’da şehitlerimizin ve gazilerimizin sayısı nedir” sorularının cevaplandırılması için soru önergesi verdi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’den ilginç bir yanıt geldi. Genelkurmay Başkanlığı’nın da kendisine bağlı olduğu Milli Savunma Bakanı Canikli, Sertel’in şehitlerle ilgili sorularına "Soru önergesinde yer alan konular Bakanlığımızın görev ve faaliyet alanına girmemektedir” denildi.

Sertel: Diyanet'e mi soralım?

Bakan Canikli'nin cevabının ardından açıklamada bulunan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Milli Savunma Bakanı ‘ölen ölür, kalan sağlar bizimdir’ anlayışı ile mi hareket ediyor?" diye sordu. Haziran ayında verdiği soru önergesinin kamuoyunun da merak ettiği şehit ve gazi sayısına ilişkin sorular yöneltiğini söyleyen Sertel, "Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ‘cevaplanmasını istediğiniz konular Bakanlığımızın görev ve faaliyet alanına girmemektedir’ dedi. Şehit ve gazilerimizle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan mı alacağız? Şahitlerimiz Milli Savunma Bakanlığı’nın görev alanında değilse hangi kişi veya kurumun görev alanında” dedi.

Çürük raporu alanlara ilişkin önerge de reddedildi

Öte yandan, Sertel’in bedelli askerlik ve hangi siyasilerin çocuklarının bedelli askerlik yaptığına ilişkin soru önergesi de Meclis Başkanlığı tarafından işleme alınmadı.

CHP Milletvekili Atila Sertel’in isim vererek sorduğu ve ‘bu isimler çürük raporu almış mıdır? Bu isimlerin hangileri askerlik görevini yerine getirmiştir’ şeklindeki sorularına Meclis Başkanı İsmail Kahraman imzasıyla verilen yanıtta, “İlgili önergenizin (6) numaralı sorusu İçtüzük hükümlerinde belirtilen nitelikleri taşımadığından önergeniz işleme konulmamış ve iade edilmiştir. Söz konusu soru çıkarıldığı veya İçtüzük hükümlerine uygun olarak yeniden düzenlendiği takdirde önergeniz işleme konulabilecektir” denildi.