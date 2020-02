CHP'li Şener: Al buradan damadı, bak dolar nasıl düşüyor

AKP'nin kurucularından ve ilk hükümetlerinin bakanlarından CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘yeni ekonomi anlayışı’ sunumunu sert bir şekilde eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a "Al buradan damadı, bak dolar nasıl düşüyor” diyerek seslenen Şener, "Kayınpeder istifa etsin, ‘parlamenter demokrasiye dönüyoruz’ densin dolar 4’ün bile altına düşer” ifadesini kullandı.

Gazete DuvaR’dan Özlem Akarsu Çelik’e konuşan Şener’in ifadeleri özetle şöyle:

"Kayınpeder-damat ikilisiyle ekonomi idare edilmez. Dünyanın neresinde var böyle bir anlayış! Al buradan damadı, bak dolar nasıl düşüyor! Damat ve kayınpederin yaptığı açıklamalar, maalesef sorunun çözümüne yönelik ciddi bir perspektif koymuyor ortaya, güven telkin etmiyor. Garanti veriyorum, damat istifa etseydi dolar anında düşerdi. Kayınpeder istifa etsin, ‘parlamenter demokrasiye dönüyoruz’ densin dolar 4’ün bile altına düşer.

“Damat ne dedi? Boş laflar”

Sayın Erdoğan’ın ve damadın açıklamaları ülkeyi seven insanların duyarlılığını yansıtan nitelikte değildir. Damat ne dedi? Boş laflar! Hiçbir tedbir öngörmüyor. Dövizinizi bozdurun, ekonomik savaşta yenilmeyeceğiz, parayı tek şapkada birleştirdik, etkin bir bakanlık olacak, Türk Lirası’nın güvenini artıracağız, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı kritik, bütçe disiplini temel dinamiklerden biri olacak vs, vs… Bu açıklamalarla kimseye güven telkin edemezler. Merkez Bankası’nın bağımsızlığını bırakmadınız. ‘Dövizi bozdurma’ lafını defalarca tekrarladınız ve her söylediğinizde döviz arttı. Damat net bir şey söylemedi, söylenenler kimseye inandırıcı gelmedi. Saraya yapılan ilave binaları, yazlık saray inşaatını durduracağız diye bir tasarruftan bile bahsetmedi.

“Okurken bile güven telkin edemiyor”

O kadar bürokrat çalışarak önüne bir metin koyuyor, onu okurken bile kimseye güven telkin etmiyor. Türkiye ile ABD arasındaki ilişki, karı-koca ilişkisi temsiliyle anlatılacak bir konu mudur? Damat bunu ilk söylediğinde de çok eleştirildi. Üslup hataları, kavrama hataları dökülüyor ağzından. Araya da ülkemizi küçük düşürücü böyle ifadeler sıkıştırıyor.

“Kalk kardeşim o koltuktan"

Beceremiyorsun kardeşim! Hangi vasıflarla geldin oraya kimse anlayamadı. Bir ülkede bakanlık koltuğuna oturmak için damat olmak gerekli bir vasıf değildir. Senin kapasiten bu işi idare etmeye yetmez. Karma ve özel ekonomi arasındaki farkı anlayacak özelliklere bile sahip değilsin. O koltuğa oturduğun günden itibaren Türkiye ekonomik bir darboğaza girmiştir, deprem yaşıyor. O koltuğa oturduğunuz andan itibaren piyasalar altüst olacak ve siz o koltukta oturmaya devam edeceksiniz, bürokratların hazırladığı metni dahi düzgün biçimde aktaramayacaksınız! Konuya hâkim olmadığınız o kadar belli ki! Kalk kardeşim o koltuktan!"