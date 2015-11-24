CHP’li Şenal Sarıhan: Son 7 yılda atanamayan öğretmenlerin yüzde 36’sı intihar etti

CHP, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde atanamayan öğretmeleri Meclis gündemine taşıdı. CHP Ankara Milletvekili avukat Şenal Sarıhan, son 7 yıl içinde atanamayan öğretmenlerden yüzde 36’sının intihar ettiğini söyledi.

TBMM’de milletvekilleri ile basın toplantısı düzenleyen Şenal Sarıhan 250 binden fazla öğretmen adayının atama beklediğini belirtti. Sarıhan, 80 bin civarında ücretli çalışan öğretmenin atama yapılan öğretmene göre üçte bir oranında maaş aldığına dikkat çekti. Sarıhan son 7 yıl içinde atanamayan öğretmenlerden yüzde 36’sının intihar ettiğini ifade etti.

CHP milletvekillerinden Barış Yarkadaş ile Murat Emir de atanamayan öğretmenler konusunu soru önergesi ile gündeme taşıdı. 2003-2015 arasında KPSS’ye giren 2.996.742 adaydan sadece yüzde 17’sinin atandığına dikkat çeken milletvekilleri atama bekleyen öğretmenlerin psikolojik sorunlar yaşadığını ifade etti. Milli Eğitim bakanı Nabi Avcı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verilen önergede, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç duyulan öğretmen sayısı, ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunlarıyla ilgili Bakanlığınız ne gibi çalışmalar yaptığı, atanamayıp psikolojik sorun yaşayan öğretmen adayları, ücretli öğretmenler ile kadrolu öğretmenler arasındaki aylık gelir farkı konuları soruldu.