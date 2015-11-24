T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP’li Şenal Sarıhan: Son 7 yılda atanamayan öğretmenlerin yüzde 36’sı intihar etti

CHP milletvekilleri atanamayan öğretmenler konusunu soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı

24 Kasım 2015 15:25

CHP, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde atanamayan öğretmeleri Meclis gündemine taşıdı. CHP Ankara Milletvekili avukat Şenal Sarıhan, son 7 yıl içinde atanamayan öğretmenlerden yüzde 36’sının intihar ettiğini söyledi.

TBMM’de milletvekilleri ile basın toplantısı düzenleyen Şenal Sarıhan 250 binden fazla öğretmen adayının atama beklediğini belirtti. Sarıhan, 80 bin civarında ücretli çalışan öğretmenin atama yapılan öğretmene göre üçte bir oranında maaş aldığına dikkat çekti. Sarıhan son 7 yıl içinde atanamayan öğretmenlerden yüzde 36’sının intihar ettiğini ifade etti.

CHP milletvekillerinden Barış Yarkadaş ile Murat Emir de atanamayan öğretmenler konusunu soru önergesi ile gündeme taşıdı. 2003-2015 arasında KPSS’ye giren 2.996.742 adaydan sadece yüzde 17’sinin atandığına dikkat çeken milletvekilleri atama bekleyen öğretmenlerin psikolojik sorunlar yaşadığını ifade etti. Milli Eğitim bakanı Nabi Avcı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verilen önergede, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç duyulan öğretmen sayısı, ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunlarıyla ilgili Bakanlığınız ne gibi çalışmalar yaptığı, atanamayıp psikolojik sorun yaşayan öğretmen adayları, ücretli öğretmenler ile kadrolu öğretmenler arasındaki aylık gelir farkı konuları soruldu.

ETİKETLER

atanamayan öğretmenlertbmmmeclismilletvekilichp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24