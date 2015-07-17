CHP'li Selina Doğan'dan MHP'li başkana 'Manukyan' tepkisi

MHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün TBMM’deki 3 Ermeni milletvekili için, ”Manukyan’ın teyze çocukları” ifadesini kullanmasına ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan Özuzun, meclise soru önergesi verdi.

7 Haziran'da İstanbul milletvekili seçilen Selina Doğan, MHP’li Sözlü’nün twitter hesabından paylaştığı bu sözler üzerine, Başkan hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Doğan, Adalet Bakanı Kenan İpek tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM’ye bir soru önergesi de verdi.

'Etnik kimlik yüzünden aşağılama'

CHP’li Doğan, Başkan Sözlü’nün "Manukyan’ın yeğeni mutludur. Üç teyze çocuğu daha Meclise girdi. AKP , CHP ve HDP'den. Ne kadar gururlansa azdır” ifadelerini kullandığını belirterek, "Bu ifadeleri ile Matild Manukyan’ın Ermeni olmasıyla, milletvekili seçilen 3 Ermeni arasında bir bağ kurmuş ve böylece üç vekili etnik kimliğinden dolayı, aşağılamak istemiştir" dedi.

Doğan "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu öngören TCK’nın 216’ıncı maddesinden bugüne kadar açılan dava ve soruşturma ve mahkumiyetlerin sayısının da açıklamasını istedi ve şunları söyledi:

"Devletler vatandaşları arasında, farklı bir kesimin diğer kesim üzerinde baskı kurmasına, bir kesimin diğer kesimi aşağılamasına seyirci kalamaz. Birçok devletin kanunlarında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suç olarak kabul edilmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 216′ıncı maddesi ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçunu düzenlemektedir. Türkiye ’de, Türk ve Müslüman olmayan azınlıklara ilişkin hemen her gün aşağılayıcı ve ırkçı ifadeler kullanılmaktadır.