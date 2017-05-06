CHP'li Selin Sayek Böke partideki görevlerinden istifa etti

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, partideki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Parti yönetiminin 16 Nisan sonrasındaki politikalarını ve yönetim anlayışını eleştiren Böke, milletvekili ve Parti Meclisi üyesi olarak CHP'deki siyasi yaşamına devam edeceğini belirtti.

Böke'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Demokrasinin yaşatılabilmesi için Mecliste verilen mücadelenin rejim değişikliğinin yeni koşullarına göre yeniden tarif edilmesinin yanı sıra, Meclis dışında meşru, demokratik anayasal hakların kullanımını savunmak, desteklemek ve bu hakların kullanımına ortak olmak CHP'nin görevinin bir parçası olmalıdır.

"Bu görevin gerekleri partinin karar organlarına ısrarla dile getirilmiş olmasına rağmen, atılması gereken adımlar 16 Nisan gecesinden başlayarak gereken siyasi kararlılık ve netlikle atılmamıştır".

Böke açıklamasında 'parti içi demokrasi ve kurumsal yapıyı tartıştıran tutumlar da sergilendiği' belirtti ve 'gelinen noktada mevcut yönetimin anlayışının parçası olmayı uygun bulmadığını' ifade etti.

Referandum ardından CHP'deki muhalif kişi ve grupların yönetime eleştirileri derinleşmiş durumda.

Muammer İnce ve Fikri Sağlar gibi isimlerin yönetime yönelik eleştirileri devam ediyor.

İnce son olarak, "Partide değişim rüzgarının estiğini herkes görüyor" açıklamasını yaparken, CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın CHP'nin 2019'daki başkanlık seçimlerindeki olası konumuyla ilgili sözleri de büyük tartışma yaratmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise isim vermeden "Parti içinde kavga edeni kapının önüne koyarım" tepkisini vermişti.