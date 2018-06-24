CHP'li Selin Sayek Böke: "Müşahit değilim" demeyin, herkes sandık başında olmalı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve PM Üyesi Selin Sayek Böke, sosyal medya hesabı Twitter'dan vatandaşlara sandıkların başına gitme çağrısında bulundu. Böke, "Urfa'daki gerçekler oraya gönüllülerin yönlendirilmesiyle öğrenildi. Müşahit değilim demeyin, herkes bugün ulaşabildiği sandığın başında olmalı!" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri için sabah saat 08.00'da başlayan oy kullanma işlemleri esnasında yaşanan pek çok saldırı, darp ve usulsüzlük haberleri sosyal medyada yer bulmaya başladı. CHP'li Böke de, sosyal medyaya da yansıyan usulsüzlüklere ilişkin olarak sosyal medya hesabından vatandaşları sandık başında durmaya çağırdı. Böke Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:

"Urfa'daki gerçekler oraya gönüllülerin yönlendirilmesiyle öğrenildi. Müşahit değilim demeyin, herkes bugün ulaşabildiği sandığın başında olmalı! Sorun yoktur bizim buralarda deyip oturmamalı, herkes sandığına sahip çıkmalı"