CHP'li Selin Sayek Böke: Değer kaybeden Türk Lirası, mutfakta yangını körüklüyor

CHP’nin ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doçent Dr. Selin Sayek Böke, TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunarak, “Siyasi riskler nedeniyle değer kaybeden Türk Lirası, mutfakta yangını körüklüyor” dedi.

Böke, enflasyon rakamlarına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, aylık 0,89, yıllık 7,95’lik enflasyon oranıyla Türkiye’nin en yüksek enflasyon yaşayan 10 ülkeden biri olduğunu söyledi. Bu durumun açıkça Türkiye’nin en kötü yönetilen ülkelerden biri olduğunu ortaya koyduğunu öne süren Böke, “Daha da kötü olan enflasyon beklentilerini bozulmuş olması” dedi. Selin Sayek Böke’nin açıklamaları şu şekilde:

“Vatandaş gelirinin hepsini harcasa bile temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor”

“Gelirler artmazken, vatandaşın ücreti sürekli eriyor. Asgari ücret açılık sınırının bile altında. Vatandaş gelirinin hepsini harcasa bile temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Okulların açıldığı şu günlerde temel ihtiyaçların yanı sıra okul masraflarıyla da iyice bunalan vatandaş, bu enflasyon oranı ve bu düşük gelirle çocuğunun nasıl iyi bir eğitim almasını sağlayacak, onu yarınlara nasıl hazırlayacak?”

“İktidar vaat değil icra makamıdır”

AKP’nin dün açıkladığı Seçim Beyannamesi’nde asgari ücreti bin 300 TL’ye çıkarılmasının vaat edildiğine işaret eden Böke, “İktidar, vaat değil, icra makamıdır. 13 yıldır iktidarsınız. Oturduğu koltuğun sorumluluğunu bilen yöneticiler mutfaktaki yangını bir an önce söndürmelidir. Asgari ücreti bin 300 TL’ye çıkarmayı vaat edeceklerine hemen uygulama şanslarına sahipler. Hemen karar alsınlar ve binlerce asgari ücretliyi açlık sınırının altında gelirden bir an önce kurtarsınlar” dedi.

Türk Lirası her değer kaybettiğinde Türkiye’nin dışarıdan girdi alma zorunluğundan dolayı enerji maliyetleri ve üretim maliyetleri gibi faktörlerin artmasının vatandaşa enflasyon olarak geri döndüğünün de altını çizen Böke, “Seçimin maliyetini sadece bütçeden devletin aktardığı kaynak olarak görmemek gerek. TL’ye duyulan güvenin azalması ve bu güven azaldığı için ortaya çıkan döviz üzerindeki baskı, enflasyon, işsizlik ve büyümenin yavaşlaması olarak ülke ekonomisini, dolayısıyla da mutfak ekonomisini olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

Enflasyondaki artışın yalnızca gıda fiyatlarındaki artış ile açıklanamayacağını belirten Böke şu görüşleri dile getirdi:

"Tüm vaatleri bir bir gerçekleştirecekleştireceğiz"

“Koalisyon görüşmeleri sürerken CHP, ‘önce Türkiye’ diyerek masaya oturmuştu. Görüşmeler sırasında TL, diğer benzer para birimleri karşısında olumlu olarak ayrışmışken koalisyonun gerçekleşmeyeceğinin ortaya çıktığı 13 Ağustos’ta TL anında yüzde 10 değer kaybetti. Bu durumun oluşmasındaki sorumluk, yani istikrarsızlığın yaratılması, ülkeyi tek kişinin iradesine teslim etmiş olan yaklaşımdır.”

Merkez Bankası’nın bu yıl da enflasyon hedeflemesini tutturamayacağını kaydeden Böke, enflasyon hedeflemesini başarmanın olmazsa olmaz koşulunun bağımsız bir Merkez Bankası olduğunu hatırlattı. Böke, “Merkez Bankası siyasi baskı nedeniyle enflasyonu düşürecek finansal araçları zamanında kullanamadığı için hem faiz hem enflasyon artıyor” dedi.

Böke, parti olarak ilk 100 gün ve ilk bir yılda yapacaklarını kamuoyuna açıkladıklarını hatırlatarak, iktidar olmaları halinde Seçim Beyannamesi’nde yer alan tüm vaatleri bir bir gerçekleştireceklerini ve vatandaşı enflasyon baskısından ve düşük gelirden kurtaracaklarını sözlerine ekledi.