CHP'li Selin Sayek Böke: Bu yaşanan OHAL devalüasyonudur

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ile CHP PM üyesi Selin Sayek Böke hükümeti ekonomide bir an önce önlem alması konusunda uyardı. CHP İzmir Milletvekili Böke yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin hızla bir uçurumdan aşağı yuvarlandığına dikkat çekerek, "TL OHAL ilanından bu yana yüzde 60’a yakın değer kaybetti. Bu çok açık bir biçimde OHAL devalüasyonudur" dedi.

CHP'li Öztrak da, "İktidar bir seçim stratejisi olarak, 2015 Kasım seçimlerinde kullandığı asayiş ve güvenlik gerekçesi yerine, bu seçimlerde ekonomik istikrarı kullanmak istiyor olabilir" diye konuştu.

Türk Lirası'nın her yüzde 10’luk değer kaybında enflasyonun 1.5 puan arttığına, TL’nin sadece yılbaşından bu yana yüzde 27 değer kaybettiğine işaret eden Böke, “Göz göre göre hep birlikte batıyoruz” değerlendirmesini yaparken, “Ancak, şu da açıktır ki Saray’ın sebep olduğu bu krizden sadece Merkez Bankası’nın alabileceği önlemlerle çıkmak mümkün değildir. İhtiyaç çok açıktır. Çok acil biçimde: OHALkalkmalıdır. Varlık Fonu uygulamasına son verilmeli; Hazine, kaynaklarını paraleli için değil, halk için kullanacak güce kavuşturulmalıdır” dedi.

Öztrak: Derhal kaldırın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da, hükümete ekonomide acil önlem çağrısı yaptı.

Öztrak, “Merkez Bankası’nın elindeki araçları bağımsız olarak kullanacağı topluma yazılı olarak taahhüt edilmeli; Saray, kerameti kendinden menkul ekonomi danışmanlarının görevine hemen son vermeli” diye konuştu.

“Bu, ülkeyi borca batıran aldığı parayı da betona yatıran AKP iktidarının izlediği yanlış politikaların sonucudur” diyen Öztrak, sermayenin Türkiye’den kaçtığını kaydetti. Öztrak, dikkat çeken şu değerlendirmeyi de yaptı:

“Tabii bir ihtimal de bu belirsizliğin iktidar tarafından bilerek yaratılmak istendiğidir. İktidar bir seçim stratejisi olarak, 2015 Kasım seçimlerinde kullandığı asayiş ve güvenlik gerekçesi yerine, bu seçimlerde ekonomik istikrarı kullanmak istiyor olabilir. Ekonomide dalgalanmayı artırarak ‘istikrar için bildiğinize oy verin’ deyip istikrarı vatandaşın demokrasi talebinin önüne geçirmek isteyebilir. Ya da artık gideceğini anladığından kendisinden sonra geleceklerin kucağına tam bir enkaz devretme peşinde olabilir.”