T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Seçer: Silah kaçakçılığı ile Suriye'liler arasında bağlantısı var mı?

CHP'li Vahap Seçer, Başbakan Erdoğan’a, “Silah kaçakçılığının artması ile Suriye’deki iç karışıklıkların ve Suriye’li terörist grupların faaliyetleri arasında bir bağlantı var mıdır” diye

19 Şubat 2013 17:24

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 

CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Silah kaçakçılığının artması ile Suriye’deki iç karışıklıkların ve Suriye’li terörist grupların faaliyetleri arasında bir bağlantı var mıdır” diye sordu.

Son dönemlerde bölgedeki çatışma ortamına paralel olarak, silah kaçakçılığının hız kazandığına dikkat çeken Seçer’in, Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:

 

Taşucu limanında 3 Uzi marka suikast silahı

 

Geçtiğimiz günlerde seçim bölgem Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'na Lübnan'dan gemiyle gelen 9 TIR şüpheli bulunarak arama yapılmıştır.

Ekipler jeneratör ve makine aksamları beyan edilen 9 TIR’ı ayrıntılı arama için Mersin Limanı’na getirmiş burada TIR'lar X-Ray cihazından geçirilmiştir.

 

Balistik inceleme yapıldı mı? 

 

Irak plakalı olan ve içindeki yükünü Irak’a karayoluyla Mersin'den götüreceği belirtilen bir TIR’ın zula tabir edilen gizli bölmelerinde 21 bin 900 tabanca mermisi ile 3 Uzi marka suikast silahı, 3 Smith Wesson tabanca ile 3 adet Glock marka tabanca ele geçirilmiştir.

- Yakalandığı belirtilen silahların kaynağı, nereden geldiği ve nereye götürüldüğü belirlenmiş midir?

- Sözü edilen silahların balistik incelemesi yapılmış mıdır? Yapılmış ise kim ya da kimler tarafından hangi olay/olaylarda kullanıldığı belirlenmiş midir?

- Mersin Limanına Irak, Yemen ve Arabistan’dan kaç konteynır geldi?

 - Son 1 yıl içerisinde Mersin Limanı’nda kaç adet hangi marka silah ve mühimmat vb. ele geçirilmiştir? Diğer limanlarda benzer olaylar yaşanmış mıdır? Kaç olay hakkında hangi işlemler yapılmıştır?

- Söz konusu silahların kaynağı, nereden geldiği ve nereye götürüldüğü bulunabilmiş midir?

- Silah kaçakçılığının artması ile Suriye’deki iç karışıklıkların ve Suriye’li terörist grupların faaliyetleri arasında bir bağlantı var mıdır?

- Mersin Limanı’na son 1 yıl içerisinde Irak’tan, Yemen’den, S.Arabistan’dan kaç konteynır mal gelmiş, kaçı “şüpheli” görülmüş, kaçı hakkında hangi işlem yapılmıştır?

ETİKETLER

vahap seçerchpsilahkaçakçılıkerdoğansuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24