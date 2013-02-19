CHP'li Seçer: Silah kaçakçılığı ile Suriye'liler arasında bağlantısı var mı?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Silah kaçakçılığının artması ile Suriye’deki iç karışıklıkların ve Suriye’li terörist grupların faaliyetleri arasında bir bağlantı var mıdır” diye sordu.

Son dönemlerde bölgedeki çatışma ortamına paralel olarak, silah kaçakçılığının hız kazandığına dikkat çeken Seçer’in, Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:

Taşucu limanında 3 Uzi marka suikast silahı

Geçtiğimiz günlerde seçim bölgem Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'na Lübnan'dan gemiyle gelen 9 TIR şüpheli bulunarak arama yapılmıştır.

Ekipler jeneratör ve makine aksamları beyan edilen 9 TIR’ı ayrıntılı arama için Mersin Limanı’na getirmiş burada TIR'lar X-Ray cihazından geçirilmiştir.

Balistik inceleme yapıldı mı?

Irak plakalı olan ve içindeki yükünü Irak’a karayoluyla Mersin'den götüreceği belirtilen bir TIR’ın zula tabir edilen gizli bölmelerinde 21 bin 900 tabanca mermisi ile 3 Uzi marka suikast silahı, 3 Smith Wesson tabanca ile 3 adet Glock marka tabanca ele geçirilmiştir.

- Yakalandığı belirtilen silahların kaynağı, nereden geldiği ve nereye götürüldüğü belirlenmiş midir?

- Sözü edilen silahların balistik incelemesi yapılmış mıdır? Yapılmış ise kim ya da kimler tarafından hangi olay/olaylarda kullanıldığı belirlenmiş midir?

- Mersin Limanına Irak, Yemen ve Arabistan’dan kaç konteynır geldi?

- Son 1 yıl içerisinde Mersin Limanı’nda kaç adet hangi marka silah ve mühimmat vb. ele geçirilmiştir? Diğer limanlarda benzer olaylar yaşanmış mıdır? Kaç olay hakkında hangi işlemler yapılmıştır?

- Söz konusu silahların kaynağı, nereden geldiği ve nereye götürüldüğü bulunabilmiş midir?

- Silah kaçakçılığının artması ile Suriye’deki iç karışıklıkların ve Suriye’li terörist grupların faaliyetleri arasında bir bağlantı var mıdır?

- Mersin Limanı’na son 1 yıl içerisinde Irak’tan, Yemen’den, S.Arabistan’dan kaç konteynır mal gelmiş, kaçı “şüpheli” görülmüş, kaçı hakkında hangi işlem yapılmıştır?