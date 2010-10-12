-CHP'Lİ SAV'IN "DİNLENİLME" DAVASINDA BERAAT ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile Merkez Valisi Ali Serindağ'ın görüşmesini haberleştiren Yeni Akit gazetesi muhabiri Aslan Değirmenci ile yazarı Serdar Arseven beraat etti. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Sav'ın avukatı İlsu Çatak ile sanıkların avukatı Hacı Ali Özhan katıldı. Avukat Çatak, sanıkların suçunun sabit olduğunu öne sürerek, cezalandırılmalarını istedi. Avukat Özhan ise sanıkların suçsuz olduğunu söyledi ve beraat talebinde bulundu. Yargıç, sanıklara atılı ''kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydederek, basın yoluyla ifşa etmek suçlamasının sabit olmadığını'' belirterek, sanıkların beraatlarına karar verildiğini açıkladı. Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki görüşünde, ''deliller, dosya kapsamı, soruşturma ve yargılama aşamasındaki bilirkişi raporları dikkate alınarak, sanıkların atılı suçu işlediklerinin sabit olduğunu'' savunmuştu. Savcı, olay tarihinde Anadolu'da Vakit gazetesi muhabiri olan Değirmenci'nin, ''kişiler arasındaki konuşmaları kaydetmek ve basın yoluyla ifşa etmek'' suçlamasıyla 8 aydan 2 yıl 6 aya, aynı gazetenin Ankara Temsilcisi olan Arseven'in ise ''kişiler arasındaki konuşmaları basın yoluyla ifşa etmek'' suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.