CHP'li Sarıhan'dan 8 Mart raporu: OHAL'den en çok kadınlar etkilendi

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkan Vekili Şenal Sarıhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin hazırladığı raporda, OHAL’den en çok kadınların etkilendiğini savundu.

CHP’li Şenal, “OHAL sürecinde ortaya çıkan fotoğraflar AKP’nin kadına bakışını da özetliyordu. İşimizden edildik, saçlarımızdan sürüklenerek gözaltına alındık, bebeğimizle demir parmaklıklar ardına girdik, tutuklandık, giydiğimiz kıyafetten dolayı aşağılandık, taciz edildik, tecavüze uğradık, öldürüldük. Türkiye’de kadın olmanın ne menem bir hal olduğunu iliğimize kadar hissettik ama yılmadık. Yılmayacağız” dedi.

Birgün'den Anıl Varlı'nın haberine göre, CHP’li Sarıhan’ın raporundan öne çıkan başlıklar şöyle:



Cennet bazı annelerin ayakları altında değildi, bazı anneler ayaklar altındaydı!

İşini geri isteyen oğluna destek olmak isteyen bir anne Kezban Saçılık polislerin ayaklarının altında sürüklenerek gözaltına alındı. Ataerkil zihniyetin fiili politikayı belirlediği bir dönemde, kadın için en makbul mertebe sayılan “annelik”in kutsiyeti bazı “anne”ler için geçerli değildi.



»OHAL’de günde ortalama 5 kadın öldürüldü

Kadın Hakları Günü’nde 3 kadın cinayeti kayıtlara geçti. Bunlardan biri Tekirdağ’da yaşayan 19 yaşındaki Ayşe Öztürk idi. İşe giderken başından vurularak öldürülen Ayşe, olağanüstü güvenlik önlemlerinin olduğu OHAL döneminde günde ortalama 3 olan kadın cinayeti 5’e yükseldi ve OHAL’de en az 624 kadın öldürüldü.



»Ataerkil zihniyetin tahrik olması engellenemedi!

Hemşire Ayşegül Terzi nöbetten çıkıp evine giderken otobüste şort giydiği gerekçesiyle Abdullah Çakıroğlu isimli bir erkeğin saldırısına uğradı. Defalarca gözaltına alınıp bırakılan Çakıroğlu, kamuoyu baskısı nedeniyle tutuklanmak zorunda kaldı. Çakıroğlu, gelenek görenekleri öne sürerek “Oruçluydum. Tahrik oldum” diyordu.



»“Benim başörtülü bacıma” neler yaptılar: Doğumhaneden nezarethaneye

Darbe girişiminden sonra kadınlar için artık vaka-ı adiyeden sayılan bir uygulama da, doğumhaneden nezarethaneye uzanan yol oldu. FETÖ soruşturması kapsamında onlarca kadın doğum yapar yapmaz gözaltına alındı.



»Parmaklıklar ardında anne olmak

OHAL sürecinde tutuklu kadın sayısı 3 kat arttı. 668 kadın ise çocuklarıyla birlikte parmaklıklar ardında. OHAL sürecinde anneleriyle birlikte cezaevine anneleriyle birlikte girmek zorunda kalan bebek sayısı ciddi oranda arttı ve 149’a ulaştı.



»Kadına dair her şeye OHAL yasağı

Toplumsal cinsiyet ve şiddet konusunda farkındalık çalışmaları yapan, kadınlara hukuki destek veren 11 kadın derneği OHAL ile birlikte kapatıldı. Belediyelere atanan kayyumların ilk işlerinden biri yine kadın birimlerini kapatmak ve çalışan kadınları eve mahkûm etmek oldu



»Bir tek gülüşünü alamadılar!

İşini geri isteyen binlerce kadından biri Nuriye Gülmen 444 gün direndi, defalarca darp edilerek gözaltına alındı, tutuklandı, 324 gün aç kaldı, 59 kilodan 33 kiloya düştü. Nuriye, OHAL KHK’larıyla ihraç edilen bin 409 kadın akademisyenden, 21 bin 409 kadından biri.

14 belediyede tüm kadınlar izinli

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için CHP’li belediyelerde çalışan kadınları yakından ilgilendirecek önemli bir karara imza attı. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul’un 14 CHP’li belediyesinde çalışan tüm kadınların izinli olacağını duyurdu. Kaftancıoğlu, “8 Mart, kadınlarımız için tüm Türkiye’de resmi tatil olmalıdır. Biz CHP İstanbul İl Başkanlığı olarak bunu buradan başlattık” dedi. Kaftancıoğlu, yakın bir tarihte kadına yönelik şiddete karşı mücadele kapsamında CHP’li belediyeler ve kadın dernekleri arasında bir protokol yapacaklarını da açıkladı.