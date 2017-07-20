CHP'li Sarıhan: Nuriye ve Semih için AİHM'den sonuç bekliyoruz

KHK ile ihraç edilmelerinin ardından “İşimi geri istiyorum” talebiyle Ankara Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı'nın önünde eylem başlatan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça açlık grevinin 134'üncü gününe girdi. CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Sivas Milletvekili Ali Akyıldız açlık grevlerinin dün 133'üncü gününde Sincan F tipi Cezaevinde akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’yı ziyaret etti. AİHM kendilerinin sağlık durumlarının saptanması konusunda rapor istediğini söyleyen CHP'li Sarıhan, "AİHM'den sonuç bekliyoruz" dedi.

Görüşmelerin ardından cezaevi önünde açıklama yapan CHP’li Sarıhan, “Her gün sağlık durumlarında bir adım daha gerileme söz konusu. Onların taleplerinin iş ve ekmek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu talepleri nedeniyle de haksız bir biçimde tutuklandıklarının bilinci içindeyiz. Diliyoruz ki öncelikle bu haksız tutuklama ortadan kaldırılsın” dedi.

Eğitimcilerin tutukluluğunun sonlandırılması için hukuki girişimlerin hızla sonuçlandırılması gerektiğini belirten Sarıhan, “AİHM kendilerinin sağlık durumlarının saptanması konusunda rapor istedi. O raporla ilgili hazırlıklar geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirildi. Bugün AİHM’e ulaştığını düşündüğümüz raporlar ışığında bir sonuç bekliyoruz. Büyük olasılıkla sağlık durumlarının cezaevinde kalmaya uygun olmadığı yönünde bir rapor verilmiş olmalıdır. Bu rapora bağlı olarak da tahliye edilmeleri kararı gündeme gelmelidir” ifadelerini kullandı.

Gülmen ve Özakça’ya destek için Yüksel Caddesi’nde protesto eylemi yapanlar da yine polis saldırısı ile karşı karşıya kaldı. Polis yine “Nuriye ve Semih İşe Geri Alınsın” pankartını yırtarak müdahale etti. Eyelmciler, Cemal Toksoy, Akman Şimşek, Aleyna Sert ve İlker Işık gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı.

"Haklı yere direniyorlar"

KHK ile ihraç edildikten sonra işini geri alma talebiyle açlık grevine başlayan 134 gün önce açlık grevine başlayan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek için Gülmen ile Sincan Cezaevi’nde 45 gün aynı koğuşta kalan Gülbeyaz Karaer, 5 günlük açlık grevine başladı