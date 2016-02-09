CHP'li Sarıhan, kadın kolları başkanlığına adaylığını açıkladı

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, 13 Şubat 2016 Cumartesi günü yapılacak 12. Kadın Kolları Kurultay'ında Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Sarıhan'ın adaylığını açıkladığı, "Tarihsel birikimi, aktivist ve bir politikacı kimliğim ile daha kalıcı, daha güçlü yapmak için CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına adayım" sözleriyle biten yazılı metin şöyle:

"Türkiye’de kadınlar, tıpkı diğer ülkelerdeki kadınlar gibi, verdikleri mücadele ile güçlenerek siyasette daha etkin bir rol oynuyorlar.

İktidarın; muhafazakar, gelenekçi ve cinsiyetçi bir tutumla kadını kamusal alandan çekip eve kapatma, “doğum yapma ve annelik” üzerinden bedensel bir işleve tanımlama ve böylece emeğini değersizleştirme, esnek ve güvencesiz çalışma koşulları ile işsizliğe mahkum etme girişimlerine karşın, yaşamın her alanında örgütlü şekilde mücadele ediyorlar. İradeleri ve görünürlükleri ile belirledikleri bir kamusal olan yaratıyorlar. Bu alan Türkiye’de özgürlükçü, laik bir demokrasinin oluşması ve sürdürülmesi için en önemli olanağı oluşturuyor.

Kadınlar; Toplumsal yaşamı sürdürülemez hale getiren şiddet ve çatışma ortamına karşı barış istiyorlar.

Kayıpları ve yitirdikleri için adalet istiyorlar.

Kuvvetler ayrılığını, hukukun üstünlüğünü, bağımsız bir yargı ile şeffaf denetlenebilir bir yönetme erkini temel alan, laiklik, katılımcılık ve çoğulculuk esasına dayalı parlamenter bir demokrasi rejiminde yaşamak istiyorlar.

Siyaset alanını kullanılamaz hale getiren %10 barajının kaldırılmasını istiyorlar.

Sağlıklı sürdürülebilir bir çevreyi savunmanın yaşam hakkını savunmak olduğunu biliyor, her yerde doğaya sahip çıkıyorlar.

Fabrikalarda, okullarda, tarlada, işyerlerinde cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkıyorlar. Cinsiyet eşitliğine duyarlı bir bütçeleme ve ekonomik planlama istiyorlar.

Kadın olmalarından dolayı uğradıkları şiddet ve öldürümlere karşı her yerde örgütlü şekilde mücadele ediyorlar.

Toplumsal yaşamın sosyokültürel, ekonomik, siyasal alanlarını erkeklerle eşit olanaklara sahip olarak paylaşmak istiyorlar. “Bedensel bir imge” olarak tanımlanmayı reddediyorlar. “Özel olan da politiktir” ilkesinden hareket ile ait oldukları sınıflar ve kültürler üstü bir ortak mücadele alanı yaratıyorlar.

Bu mücadelelerin en etkin ve en önemli odaklarından birini, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları oluşturuyor.

Bir kadın, bir öğretmen ve insan hakları savunucusu bir hukukçu olarak, bütün düşünce ve eylemliliğimle parçası ve sürdürücüsü olduğum bu tarihsel birikimi, aktivist ve bir politikacı kimliğim ile daha kalıcı, daha güçlü yapmak için CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına adayım. "