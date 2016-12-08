CHP’li Sarıhan: “Dokunan yanar” mantığı ülkeyi yakar!

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bütçesinde, kurumun tamamen işlevsiz hale gelerek, mağduriyetler konusunda üzerine düşeni hiçbir görevi yerine getirmediğini söyledi. Güneydoğu’dan kuruma hiç başvuru yapılmadığına dikkat çeken Sarıhan, kurumun kendiliğinden araştırma yapma yetkisini de kullanmadığını söyledi.

Sarıhan’ın verdiği bilgilere göre, kuruma Ankara’dan 113, İstanbul'dan 98, Şırnak'tan 7, İzmir'den 24, Mardin'den 2, Balıkesir'den 22, Hakkâri'den 2 başvuru yapıldı.

Sarıhan, ayrıca ‘dolar bozdurma’ tartışması üzerinden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kastederek “Dokunan yanar” sözlerini eleştirdi ve “Bu mantık ülkeyi yakacak bir mantıktır” eleştirisinde bulundu.

Sarıhan’ın tutanaklara yansıyan konuşması şöyle:

Şimdi, size bu çalışmaların durumunu anlatabilmek için Türkiye'deki insan hakları ihlalleriyle bizim bu kurumumuzun yaptığı çalışmaları ifade edebilmek için birkaç rakam vereceğim:

Değerli arkadaşlar, en çok ihlalin olduğu iddia edilen yerlerden biri, tutuklu ve hükümlüler tarafından iddialar gündeme gelmiş, yani, cezaevleri. Bakıyoruz, 211 başvuru yapılmış ve yüzde 24,5 oranında başvuru görünüyor. Adil yargılanma hakkı, bu konudaki ihlalleri üç gündür birçok arkadaşımız ifade etti, cezaevlerinin durumunu, gözaltı süreçleriyle ilgili sorunları, 77 başvuru var, yüzde 9 oranında başvuru yapılmış. Bugün, işte, en son karşılaştığımız, sözüm ona millî eğitimin koruması içinde olan, onun denetimi içinde olan bir yurtta çocuklarımızın yangınıyla içimizin de yandığı sürece ilişkin, çocuk hakkı ihlalleri, 4 başvuru olmuş ve yüzde 5 oranında.

İşkence yasağıyla ilgili 8 başvuru olmuş, kötü muameleyle ilgili 21 başvuru olmuş. Kadınların uğradığı şiddet hep ailenin korunması diye anılıyor, bu konuda sadece 3 başvuru olmuş.

Şimdi, bu kadar az başvuru, "Başvuru yapılmamış." denilebilir, yani böyle hoş görülebilir ama yasa ne diyor? "Siz kendiliğinizden de araştırma yapma durumundasınız." diyor. Bu araştırma, ne yazık ki herhangi bir biçimde yapılmamış.

Yine, nerelerden yapılmış, illere göre dağılımdan söz edeceğim. Ankara'dan 113 başvuru var. Şurada 10 arkadaşımızın şu anda cezaevinde bulunduğu, HDP'li arkadaşların daha çok seçilerek geldiği Diyarbakır'dan 8 başvuru var. İstanbul'dan 98, Şırnak'tan 7 başvuru var. İzmir'den 24, Mardin'den 2 başvuru var.

Balıkesir'den 22, Hakkâri'den 2 başvuru var. Bütün uluslararası sistemin bizi eleştirdiği, uzun sokağa çıkma yasaklarıyla, yaşama hakkı ihlaliyle, kötü muamele ihlaliyle en çok gündeme gelen Güneydoğu illeriyle ilgili bu kuruma hiçbir başvuru yapılmamış, kurum bu konuda herhangi bir araştırma yapma gereği duymamış.

Zamanım çok azaldı, aslında, cümlelerimin daha bir paragrafını ifade edebilmiş durumda değilim, çünkü ihlaller dağ gibi, ancak dün Sayın Adalet Bakanı’nın bir sözü oldu, Sayın Cumhurbaşkanını kastederek dedi ki: "Dokunan yanar."

Bu mantık, dokunan yanar mantığı ülkeyi yakacak bir mantıktır sevgili arkadaşlar. Eğer temel insan haklarının korunması konusunda, düşünce özgürlüğü konusunda, örgütlenme özgürlüğü konusunda, toplanma özgürlüğü konusunda, basın özgürlüğü konusunda ve hepsinin üzerinde.