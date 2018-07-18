CHP'li Sarıbal'dan kurultay açıklaması: Çağrı zamansız ve yersiz

Cumhuriyet Halk Partisi PM Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kurucularından olduğu CHP içindeki 'Gelecek için Biz' hareketiyle ayrıştığını duyurdu.

Sarıbal, ayrıca 'Kurultay çağrısının zamansız ve yersiz olduğunu' söyleyerek bu çağrıda imzası olmadığının altını çizdi.

Sarıbal'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

''Sosyal medya ve yazılı medyada çıkan haberlerde, “Gelecek İçin Biz” adına yapılan Kurultay çağrısında adım geçmektedir. Bu açıklamada imzam bulunmamaktadır. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurmak isterim''

''Aydınlık Türkiye mücadelesi için ihtiyacımız; emekten, haktan, ezilenden yana; gücünü sol düşünceden alan tutarlı bir parti kimliğidir. Bu doğrultuda, kurultay çağrısından önce, ortak aklın ve temel ilkelerin ortaya çıkması için çalışılması gerektiğini düşünüyorum''

''Şekilsel ve günü kurtarmaya dönük kavgalar yerine demokrasi ve değişim mücadelesine ihtiyacımız olduğuna inanıyorum''

''Bursa örgütümüzle birlikte; yapılan Kurultay çağrısının zamansız ve yersiz olduğunu düşünüyoruz. Kurucuları arasında olduğum "Gelecek İçin Biz" ile bu anlamda ayrıştığımı kamuoyunun bilgisine sunuyorum''