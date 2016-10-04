T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP’li Sarıbal: Hayatın Sesi susmamalı!

“Hayatın Sesi TV işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, köylülerin, memurların, ezilen sömürülen tüm halkımızın sesidir”

04 Ekim 2016 00:42

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, muhalif medya yayınlarının karartılmasına tepki gösterdi. Sarıbal, “Hayatın Sesi TV işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, köylülerin, memurların, ezilen sömürülen tüm halkımızın sesidir” dedi.

Evrensel’de yer alan habere göre, TÜRKSAT’ın Hayatın Sesi TV ile birlikte çok sayıda kanalın yayınını gerekçe göstermeden durdurduğuna vurgu yapan Sarıbal şöyle konuştu:

“15 Temmuz darbe girişimini gerici/faşist dayatmalarını hayata geçirmek için fırsat bilen AKP-Saray İktidarı; bu politikaları eleştiren, özgür habercilik yaparak halkımızın gerçeklerden haberdar olmasını sağlayan bu televizyonlarımızı susturmaya çalışmaktadır. Her türlü darbeye karşı net tutum sergileyen bu yayın organlarımızın seslerinin susturulmaması için kendini devrimci, ilerici, laik, Atatürkçü, muhalif olarak gören herkes ortaklaşa mücadele etmelidirler.

Hayatın Sesi TV işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, köylülerin, memurların, ezilen sömürülen tüm halkımızın sesidir. “Sesimizin”, Televizyonumuzun susturulmasına asla izin vermeyeceğiz!

ETİKETLER

orhan sarıbalhayatın sesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24