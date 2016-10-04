CHP’li Sarıbal: Hayatın Sesi susmamalı!

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, muhalif medya yayınlarının karartılmasına tepki gösterdi. Sarıbal, “Hayatın Sesi TV işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, köylülerin, memurların, ezilen sömürülen tüm halkımızın sesidir” dedi.

Evrensel’de yer alan habere göre, TÜRKSAT’ın Hayatın Sesi TV ile birlikte çok sayıda kanalın yayınını gerekçe göstermeden durdurduğuna vurgu yapan Sarıbal şöyle konuştu:

“15 Temmuz darbe girişimini gerici/faşist dayatmalarını hayata geçirmek için fırsat bilen AKP-Saray İktidarı; bu politikaları eleştiren, özgür habercilik yaparak halkımızın gerçeklerden haberdar olmasını sağlayan bu televizyonlarımızı susturmaya çalışmaktadır. Her türlü darbeye karşı net tutum sergileyen bu yayın organlarımızın seslerinin susturulmaması için kendini devrimci, ilerici, laik, Atatürkçü, muhalif olarak gören herkes ortaklaşa mücadele etmelidirler.

Hayatın Sesi TV işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, köylülerin, memurların, ezilen sömürülen tüm halkımızın sesidir. “Sesimizin”, Televizyonumuzun susturulmasına asla izin vermeyeceğiz!