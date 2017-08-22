CHP'li Sarıbal: Hakkari halkı OHAL sonrası mağduriyet yaşıyor

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan sorunları rapor haline getirmek için il il gezip vatandaşlar ve STK\'larla görüşen CHP heyetindeki Bursa Mliletvekili Orhan Sarıbal, OHAL ve KHK\'lardan sonra Hakkari halkının büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

CHP, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL sonrası Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan sorunları rapor haline getirip Genel Merkez\'e sunmak için milletvekillerinin başkanlığında il il gezip vatandaşlar ve STK\'larla görüşüyor. Bu kapsamda Hakkari\'ye gelen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursalı Sanayici Belgin Fatma Gökçe ve gazeteci yazar Güler Buğday ilk olarak CHP Hakkari il Başkanlığını zilaret etti. Heyet, CHP İl Başkan Yardımcısı Naci Kahraman ve CHP Merkez İlçe Başkanı Şükrü Çivi tarafından karşılandı. Ziyaretleri ile açıklama yapan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yaklaşık 2 yıldır Doğu ve Güneydoğu illerinde yaşanan sorunları rapor haline getirip, CHP Genel Merkezi’ne sunacaklarını söyledi.

Bölge insanının yaşadığı sorunları yerinden tespit etmek için Hakkari’ye geldiklerini anlatan Sarıbal, \"Bu çalışmamız dün Van’da başladı. Bugün CHP İl Başkanlığını ziyaret ettik sonra, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı ile İnsan Hakları Derneği Hakkari Şubesi’ni ziyaret edeceğiz. Sokakta vatandaşlarımızla görüşeceğiz. Hakkari’de gördüklerimizi duyduklarımızı, özelikle kayyum atandıktan sonra yaşanan durum, kayyum ve öncesi ve bundan sonrası burada neler yapılabilir. Hakkâri halkının yaşadığı temel sorunlar, işsizlik yoksulluk öğrencilerin yaşadığı sorunları ele alacağız. En önemlisi Hakkari’de yeni yatırımların olmaması ve yeni ş alanlarının olmamasın konuşacağız. Güvenlik politikalarının bir an önce bu bölgelerde bitirilmesi, barışın bu topraklarda hakim olması, Kürt halkının bu ülkenin asli unsuru olduğunu, temel insan hakları ve bireysel hak ve özgürlükler üzerinde insanca eşit yurttaş demokratik koşullarda ve olabildiğince asgari ölçüde ekonomik dağılım bölüm ilişkilerinde hak sahibi olmaları için doğu batı arasındaki bu çelişkileri giderip bir gözlemi tespit edip genel merkezimize paylaşacağız. Derdimiz bu topraklar bizim, hepimiz hep beraber insanca yaşamak istiyoruz\" dedi.

YÖRE HALTI EŞİT YURTTAŞ OLARAK YAŞAMAK İSTİYOR\'

Hakkari kent merkezindeki esnafları ziyaret edip sorunlarını dinlediklerini de belirten Milletvekili Sarıbal, \"Özellikle OHAL ve KHK\'larla mağdur edilmiş öğretmen, memur,belediyede çalışanlarla görüştük.Özellikle OHAL ve KHK sonrası inanılmaz bir mağduriyeti burada gördük.Bunların tümü halkın üzerine bir travma olarak duruyor. Devletin insani yüzünü bekliyorlar, devletin ağır, güvenlikçi, egemen politikaların yanında bu halkın , bu toplumun, bu devletin yurttaşı olan bu halkın onlar açısından yumuşak yüzünü, güler yüzünü, insani yüzünü de görmek istiyorlar.Bizim görevimiz de bu. Alacağız bu bilgileri bir rapor haline getirip hem yukarısı ile paylaşacağız, hem de batı ile doğu arasındaki empatiyi kurmaya çalışacağız. Burada da bu coğrafyada da 780 bin kilometrelik alanın içerisinde kalan Hakkari\'nin de bu ülkenin bir parçası olduğunu,bu ülkede kimsenin ayrışma gibi bir derdinin olmadığını,ama bu ülkede 800 milyar dolar gayri safi hasıladan bahsediliyorsa asgari olarak bu ülkenin insanı da Hakkarili vatandaşı da burdan yararlanmak istiyor. Gece korku içinde yaşamak istemiyor.Her dakika güvenlik güçleri ile karşılaşmak istemiyor.İnsanca yaşamak istiyor. Derdimiz budur\" diye konuştu.

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