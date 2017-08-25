CHP'li Sarbal: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da zorbalık, şiddet, keyfi uygulamalar hüküm sürüyor

CHP Parti Meclis Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Şırnak, Hakkâri, Van ve Bitlis'e giderek izlenimlerini aktardı. Sarıbal, bölgede bir polis devleti görüntüsü olduğunu belirterek, “Halk yok orada sadece polisleri, güvenlik güçlerini görüyorsunuz. Burada zorbalık, şiddet, keyfi uygulamalar hüküm sürüyor. İnsanlar umutsuz, mutsuz, keyifsiz ama en önemlisi de büyük bir baskı ve korku içinde. Konuşmuyorlar ama çok şey söylüyorlar. Açlığın, yoksulluğun, ekonomik eşitsizliğin hâkim olduğu bir durum var” dedi.

Kayyımların çok büyük yatırımlar yaptığını söyleyen Sarıbal, "Karayolları, İl Özel İdareleri, DSİ, Valilikler, herkes bir taraftan kayyım atanan yerlere yatırımlar yapıyor. Bu bir taraftan iyi gibi görünüyor. Öte yandan soru şu. Neden devlet bugüne kadar, yani kayıymlardan önce bu hizmetleri yerine getirmedi" diye sordu. CHP'li Sarıhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Halk şunu söylüyor. ‘Evet hizmet için iyi ama bizim seçtiğimiz, irademiz olan belediyelere kayyım atayarak, irademizi yok sayarak, bizim özgürlüklerimizi elimizden alarak, başkanlarımızı içeriye tıkmalarını kabul etmiyoruz. Devlet burada ikiyüzlülük yapıyor.”

"Seçime baskıyla girilecek"

“Askeri ve güvenlik olarak harcanan paranın haddi, hudutu, hesabı yok” diyen Sarıbal, sözlerine şözlerini şöyle devam ettirdi:

“Böyle bir para, Şırnak ve Hakkâri özelinde değerlendirildiğinde, oralara bu kentler gibi onlarcası kurulabilirdi. Bu yapıyla belli ki siyasal iktidar, bölgede başka bir şeye hazırlanıyor. 2019’a bir şekilde sağlıktı ve tamamen demokratik seçimler yerine, burayı güvenlik birimleri ile teslim almış, kendi kontrolünde tutan ve kendisine siyasi avantaj sağlayan bir seçimle götürmek istiyor.”

Polis devleti görüntüsü

Bölgede polis devleti görüntüsünün bulunduğuna dikkati çeken Sarıbal “Halk yok orada. Sadece polisleri, güvenlik güçlerini görüyorsunuz. Bir vatandaş polis aracını geçmek isterken korna çaldığında, hemen başına polisler toplanıp, ‘ne diyorsun sen?’ diye çıkışıyor. Burada zorbalık, şiddet, keyfi uygulamalar hüküm sürüyor” diye konuştu.

Kocaeli’nde kişi başı yıllık gelirin 24 bin dolar olduğunu, bunun Van’da 3 bin dolar, Şırnak’ta 1500 dolara indiğini belirten Sarıbal, “Üniversiteyi kazandığı halde, parasızlık nedeniyle üniversiteye gidemeyen onlarca, yüzlerce genci gördüm” dedi.

Hakkâri’de yaklaşık 20 belediyeye kayyım atandığını yüzlerce kişinin işten çıkarıldığının da altını çizen Sarıbal, FETÖ’cü değil Saray rejimine muhalif olanların atıldığını söyledi. Sarıbal, yıkılan kentlerin yerine yapılan TOKİ konutlarının kimlere dağıtılacağının ise bilinmediğini ekledi.

Kılıçdaroğlu’na sunacak

Hazırlayacağı raporu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na iletecek Sarıbal sözlerini, “Kürt-Türk kardeşliği, dayanışması oluşmadan bu ülkede hiçbir zaman refah, huzur, eşit yurttaşlığın olmadığını anlatmaya çalışacağız. Ayrıca bu bölgede hiçbir vatandaşımızın bölünmeden yana olmadığını ancak eşit yurttaşlık talepleri olduğunu anlatacağız” diyerek sonlandırdı.