CHP’li Sapan: AKP, IŞİD’cilere şerbet servisi mi yaptıracak?

CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, 19’ncu Milli Eğitim Şûrası’nda, Anadolu turizm ve otelcilik liselerinde “Alkollü İçki ve Kokteyli Hazırlanması Dersinin kaldırılması”na yönelik alınan tavsiye kararıyla ilgili, “AKP’nin yeni hedefi herhalde turizmi IŞİD’cilere göre düzenlemek. Bu uygulama ile turizm meslek liselerinde IŞİD’ciler şerbet servisi yapacak eleman yetiştirmek istedikleri anlaşılıyor” dedi.

Türk turizminin başkenti sayılan Antalya’da yapılan Milli Eğitim Şurası’nda alınan bu kararla sektöre ağır bir darbe vurulmaya kalkışıldığını belirten Sapan, “Anadolu Otelcilik ve Meslek Liseleri, Türk turizmine kalifiye eleman yetiştiren okullardır. Bu okullarda turizmin en büyük gelir kalemi olan alkollü içkilerle ile ilgili derslerin olmasından, kokteyllerin nasıl hazırlanacağının, bunların nasıl ve hangi bardaklarla servis edileceğinin öğretilmesinden doğal bir şey olamaz. AKP’lilerin çok kullandığı söylemle bunlar turizmin fıtratında vardır” dedi.

CHP’li Sapan sözlerini şöyle sürdürdü:

“AKP, Alkollü İçki ve Kokteyli Hazırlanması Dersinde sanki öğrencilerin alkol tükettiğine yönelik algı oluşturmak istedi. Oysa bu derste öğretilen sadece hazırlama ve sunum hizmetidir. Servis hizmetinin temeli sayılan bu konuyu bilmeyen gençler turizm sektöründe nasıl değerlendirilecektir? Yapılan düzenleme açık açık turizme darbe vurmaktır. Tatilde alkol tüketen başta Avrupalı olmak üzere turistlere nasıl hizmet edilecek? AKP, anlaşıldığı kadarı ile bu tür turistleri Türk turizm pazarından kovmaya çalışıyor. Onlar giderse yerlerine herhalde IŞİD’cileri otellere davet edecekler. Bu uygulama ile turizm meslek liselerinde IŞİD’ciler şerbet servisi yapacak eleman yetiştirmek istedikleri anlaşılıyor.”

CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, Milli Eğitim Şurası’nda kabul edilen, turizme darbe vuracak bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyacaklarını, iptali için mücadele edeceklerini söyledi. Sapan, benzeri tavrı turizm meslek örgütlerinden ve kuruluşlarından da beklediklerini ifade etti.