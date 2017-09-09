CHP'li Sancar: Atatürk'ü kalbimizden silemeyeceksiniz

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Valiliği önünde Cumhuriyet Halk Partisi\'nin 94\'üncü kuruluş yıldönümü sebebiyle düzenlenen törende konuşan CHP İl Başkanı Teoman Sancar, Atatürk\'ün yeni eğitim müfredatından çıkarılmaya çalışıldığını savunarak, \"Türk milletinin ne kalbinden ne beyninden ne de yüreğinden Ulu Önderimizi asla silemezsiniz ve asla silemeyeceksiniz\" dedi.

CHP\'nin 94\'üncü kuruluş yıldönümü sebebiyle bugün Denizli Valiliği önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, CHP İl Başkanı Teoman Sancar, CHP Parti Meclisi Üyesi Gülizar Biçer Karaca, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Sedat Demirci, CHP Pamukkale İlçe Başkanı Osman Tabu ve partililer katıldı. İl Başkanı Teoman Sancar tarafından valilik binası önündeki Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu. CHP İl Başkanı Teoman Sancar, CHP\'nin 94 yıl önce diktatörlük yerine cumhuriyet, baskı ve şiddetle tek adam yönetimi yerine özgürlüğü seçen, bağnazlığın ve irticanın yerine çağdaş ve uygar yönetim şeklini benimseyen bir parti olduğunu dile getirdi.

\"TÜRKİYE KARANLIK TABLOYLA KARŞI KARŞIYA\"

Türkiye\'nin karanlık bir tabloyla karşı karşıya olduğunu öne süren Sancar, \"Dünya ülkelerinin ilim bilim ve teknolojide birbiri ile yarıştığı dönemde maalesef Türkiyemiz karanlık ve karamsar bir tablo ile karşı karşıyadır. Bir yanda ırkçı terör örgütleri diğer yanda cemaatçi terör örgütleri ile mücadele etmekte, acılar yaşamakta şehitler vermektedir. Dileğimiz ve emelimiz Mustafa Kemal Atatürk\'ümüzün yurtta barış dünyada barış anlayışının ülkemizde temin edilmesidir\" dedi.

MÜFREDAT ELEŞTİRİSİ

Atatürk\'ün eğitim müfredatından çıkarılarak unutturulamayacağını kaydeden Sancar, \"Bundan bir asır önce iç ve dış barışın önemine değinen Atatürk\'ü Milli Eğitim müfredatından çıkarmaya ve onun bu ülkeye bıraktığı eserlerini unutturmaya çalışanları üzülerek görmekteyiz. Unutmayın ki oturduğunuz makamları size sağlayan, özgür Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'tür. Çünkü cumhuriyet yönetiminin ana teması demokrasi ve özgürlüktür. Siz ulu önderimizi müfredatlardan ders kitaplarınızdan kaldırmaya çalışırsanız çalışın, Türk milletinin ne kalbinden ne beyninden ne de yüreğinden ulu önderimizi asla silemezsiniz ve asla silemeyeceksiniz\" diye konuştu.

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