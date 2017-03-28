CHP’li Salıcı, referandum anketini açıkladı

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, AKP içerisinde referandumda 'hayır' oyu kullanacak ve kendilerini saklayan kişiler olduğunu söyleyerek, "Şuan da anketler başa baş giden bir oy oranı var. Bir iki puan 'hayır' çıkıyor" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre Salıcı, Adıyaman'da, partisinin referandum çalışmalarına katıldı. AKP'nin içinde 'gizli hayır'cılar olduğunu söyleyen Salıcı, anketlerin oy oranını başa baş gösterdiğini belirtti. Salıcı, AKP içerisinde 'hayır' oyu kullanacak kişilerin bulunduğunu ve kendilerini saklama ihtiyacı duyduklarını savunarak, şöyle konuştu:

"Burada şunu açıkça söylemek lazım 'evet' diyecek yurttaşlarımız da 'hayır' diye yurttaşlarımız da bizim başımızın üzerinde yeri var. 17 Nisan günü beraber olmaya beraber yaşamaya aynen devam edeceğiz. Bu süreç içinde Türkiye'nin birçok yerinde gördüğümüz manzara şu; daha önce farklı siyasi partilere oy vermiş yurttaşlarımız bu referandum da bunun bir memleket meselesi olduğu kanaatindeler. Bu tamamen Türkiye'nin geleceğine karar vereceğimiz bir referandum; ya 'evet' kararı verecekler, ya da 'hayır.' CHP'nin tabanında bu konuda görüyoruz ki yüksek bir bilinç var."

"Anketlerde başa baş giden bir oy oranı var"

"Yurttaşlarımızı neden 'hayır' vermesi gerektiği konusunda kararlılar. Aynı durumu 'evet' verecek olan iki siyasi partinin tabanında görmüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde de gizli bir şekilde 'hayır' diyecek kişiler var. Milliyetçi Harekat Partisi'nin içinde de açıkça 'hayır' diyen ve partilerinden ihraç edilmiş kişiler var. Gizlice 'hayır' oyunu verecek olan kişiler var. Şuan da anketler başa baş giden bir oy oranı var. Bir iki puan 'hayır' çıkıyor. Genellikle kendi özgür iradeleri ile 'evet' dediğinden çok emin değiliz. Hepsi kendilerini saklama ihtiyacı duyuyorlar."

"Düşmanlarımızı artırıyorlar, dostlarımızı azaltıyorlar"

Devletin, bütün bürokratlarının tarafsız şekilde görev yapması gerektiğini anlatan Salıcı, Hollanda ve Almanya'nın Türk bakanlarına yönelik tavırlarını da şöyle eleştirdi:

"Türkiye'nin huzuru, Türkiye'nin refahı, Türkiye'nin ekonomisi, Türkiye'ye gelen turistler Türkiye'nin kavgalı olduğu yerlerden gelmezler. Buradan oraya gitmiş Türklerin akrabalarımızın rahatını bozar. Burada yapılması gereken şey, tabi ki de doğruları ifade etmektir. Eğer Hollanda Türkiye'ye yanlışta bulundu ise bu yanlışlık diplomatik seviyede halledilmelidir. Bizim ihtiyacımız olan şey, huzur, komşularla iyi geçinme. Sayın Binali Yıldırım hükümet programını okurken dediği şey şu idi; 'Biz düşmanlarımızı azaltacağız, dostlarımızı çoğaltacağız.' Bunları söylerken Almanya ile Türkiye arasında bir kriz yoktu. Belçika, Hollanda ile aramızda bir sıkıntı yoktu ama görünen o ki düşmanlarımızı arttırıyorlar, dostlarımızı çok hızlı bir şekilde azaltıyorlar."