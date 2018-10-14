CHP'li Salıcı: Biz HDP ve AKP'lilerin oyuna talibiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, partisinin güneydoğuda gerçekleştirdiği bir toplantıda "Biz HDP’lilerin oyuna talibiz arkadaşlar. Biz sana oy vermiş olan, şu anda ‘Elim kırılsaydı da vermeseydim’ diyen Adalet ve Kalkınma Partili yurttaşların da oyun talibiz” dedi.

CHP’nin 7. Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı, Diyarbakır’da bir otelde yapıldı. Toplantıya, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ile partisinin 7 milletvekili ve bölgedeki 15 il başkanı katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu şunları söyledi:

“Siyaset siyasi aktörlerle yapılır. Ama kim bu düzene razı değilse, bu hükümetin politikalarını eleştiriyorsa ertesi gün ya gözaltında ya da cezaevindedir. Böyle bir ortamda, burada siyaset yapılıyor, bütün bir bölgede ve neredeyse Türkiye’de bu ağır koşullarda burada siyaset yapılıyor ama buna rağmen, bizler bir dayanışma zemini yarattık. Bölgede bundan 7, 8, 9 yıl önce ‘Hangi partiye oy vermezsin?’ dediklerinde CHP’ydi. Şimdi ise ‘Kendi partine oy vermezsen hangi partiye oy verirsin?’ diye sorulduğunda ikinci seçenek CHP’dir. Bütün siyasi partiler bakımından söylüyorum.”

"Elim kırılsaydı da..."

Salıcı, şunları kaydetti:

“Bize diyorlar ki, ‘Siz HDP’yle ittifak yapacakmışsınız.’ Biz daha 3 ay önce İYİ Parti’yle ittifak yaptık, Saadet Partisi’yle ittifak yaptık. HDP’yle ittifak yapmadık. Ama ben şunu biliyorum, bu toplantıya gelen 15 ilimizin de çoğunda CHP’nin oyu çok düşük. Burada, şimdiye kadarki seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi’yle HDP yarıştılar. Sen Adalet ve Kalkınma Partili olarak, HDP’nin oyuna talip oldun. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partili, HDP’nin oyuna talip olursa, ondan oy almak isterse, bunun adı bölücülük mü oluyor? Biz HDP’lilerin oyuna talibiz arkadaşlar. Biz sana oy vermiş olan, şu anda ‘Elim kırılsaydı da vermeseydim’ diyen Adalet ve Kalkınma Partili yurttaşların da oyun talibiz. Sen bizi bir yere sıkıştırmaya çalışıyorsun, sen Cumhuriyet Halk Partisi’nin nerede, nasıl siyaset yapacağını belirleyecek şahıs değilsin. Cumhuriyet Halk Partisi senden önce vardı, senden sonra da olacak.”