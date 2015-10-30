CHP'li Şafak Pavey'den Ankara katliamı belgeseli

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, Ankara Katliamı'nda yaralananlarla yaptığı görüşmeleri 'Geride Kalanlar' isimli kısa belgeselde topladı.

Şafak Pavey, Ankara Garı önünde 2 canlı bombanın gerçekleştirdiği ve 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan ve hastanede tedavi görenlerle görüştü. Pavey, yaralıların açıklamalarının yer aldığı 'Geride Kalanlar' adlı kısa bir belgesel hazırladı. Pavey daha önce de Gezi Direnişi sırasında hayatını kaybedenlerin anneleriyle yaptığı görüşmeleri, 'Anne/Mom' adıyla kısa belgesel olarak yayınlamıştı.