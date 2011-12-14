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CHP'li Şafak: Ağrı Dağı'na çıkış parası turisti bezdirdi!

CHP’nin dağcı milletvekili Doğan Şafak, ‘Nuh’un Gemisi’ meraklılarının Ağrı Dağı kriterleri nedeniyle canlarından

14 Aralık 2011 02:00


Hülya Karabağlı - T24 / Ankara

CHP’nin dağcı milletvekili Doğan Şafak, ‘Nuh’un Gemisi’ meraklılarının Ağrı Dağı kriterleri nedeniyle canlarından bezdiklerini söyledi. 2006 yılında Ağrı Dağı’na tırmanmak için getirilen vize uygulamasından sonra yabancıların resmen çile çektiğini anlatan Şafak, baş döndüren bürokratik trafiği şöyle anlattı: Yabancılar Ağrı Dağı için iki ayrı vize alıyor. Biri Türkiye diğeri Ağrı Dağı için. Yani Türkiye’nin yanı sıra Ağrı Dağı için 53 Euro vize parası ödüyor. Vize işlemini hallettikten sonra Genelkurmay, MİT, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları, Turizm Bakanlığı, “Çıkması uygundur”  iznin çıkması gerekiyor. İzin çıktıktan sonra Ağrı İl Özel İdaresi’ne 50 dolar dağa çıkış parası yatırılıyor. Doğu Beyazıt’ta sürprize hazırlıklı olmaları gerekiyor. Eğer, İçişleri Bakanlığı’ndan adlarına izin verildiğine ilişkin resmi yazı ulaşmamışsa zorunlu olarak evrakın gelmesini bekliyorlar. Evrak geldikten sonra,tırmanmak için yanlarınaverilen mihmandar için 150 dolar veriliyor.



Şafak: Mihmandarlar yabancı dil bilmiyor

CHP’li Şafak, mihmandarların yabancı dil bilmediklerine dikkat çekti ve “ Diyelim ki;  tırmanırken turist hastalandı,  yanına verilen mihmandar ne yapacak.  Yani kendisine, ‘Hastalandım’ diyen dağcının sözlerini ‘ hava güneşli’ diye anlayabilir. Aslında durum bu kadar vahim”. 2011 Temmuz ayında keyfî bir protokol daha eklenerek Çevre ve Orman Bakanlığı millî parklar alanına giren dağlarda 150 dolar günlükle alan kılavuzu alma mecburiyeti getirmiştir. Alan kılavuzları ise yabancı dil bilmeyen, yöreden toplanan kişilerdir. Dağlarda trekking ve tırmanış turları riskler taşıyan bir faaliyettir."


'Ülke içinde başka bir ülke’

“12 Eylül’de Ağrı Dağı’na vize konulmadı” diyen Şafak, can bezdiren uygulama nedeniyle  bazı tur  operatörlerinin listelerinden  Ağrı Dağı’nı çıkardıkların söyledi ve “Afrika'da Kilimanjaro Dağı'na yılda 30 bin turist çıkış yaparken Türkiye'de "Nuh'un Gemisi" efsanesiyle anılan ve Avrupa'nın en yüksek zirvesi (5.165 metre) olan Ağrı Dağı'na yılda 2 bin turist çıkış yapmaktadır. Ağrı Dağı'na çıkış için vize konulmuştur. Ağrı Dağı'na vize istenmesi, sırf bunun için birkaç bakanlığın bir araya gelerek yaptığı uyduruk protokoller ve keyfî kuralların konulması turizm sektöründe uygulanabilecek en büyük rezalettir. 12 Eylül döneminde bile Ağrı Dağı'na çıkış için vize konulmamıştır. Sanki ülke içinde başka bir ülke varmış gibi  bir izlenim doğurmaktadır."


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