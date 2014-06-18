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CHP'li Rıza Türmen'den 'HDP'nin Köşk teklifine' yanıt

HDP tarafından Köşk adayı olarak gösterileceği konuşulan CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen açıklama yaptı

18 Haziran 2014 14:51

CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, HDP tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak önerilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhuriyet'in haberine göre Türmen, “HDP tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak düşünülen isimlerden biri olmaktan onur duydum. Konuyla ilgili olarak da bugün basında bu yönde haberler çıkmıştır. Siyasete insan hakları, çoğulcu demokrasi, özgürlük, adalet, eşitlik mücadelesini vermek amacıyla CHP içinde başladım. Bu değerleri Cumhuriyet Halk Partisi’nde egemen kılmak ve sosyal demokrasi temellerini sağlamlaştırmak yolundaki çabalarıma CHP içinde devam edeceğim” dedi.

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